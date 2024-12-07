الفجيرة يفرض التعادل على الظفرة المتصدر وحتا يستعيد النغمة في الهواة

فرض فريق الفجيرة نتيجة التعادل السلبي على المتصدر الظفرة بعد نهاية مواجهة الفريقين دون أهداف في ثاني أيام مباريات الأسبوع التاسع ليرفع فارس الظفرة رصيده الى 20 نقطة محتفظاً بصدارته للمسابقة ، والفجيرة الى 11 نقطة متقدماً نحو المركز الرابع .

واستعاد حتا نغمة الفوز بعد التعثر في الجولات الماضية محققاً الانتصار على ضيفه مجد بنتيجة 2-0 ، سجل للإعصار كل من ويليان ليرا وجودنيوز في الدقيقتين 45+2 ، 82 ليرفع الفائز رصيده الى 9 نقاط في المركز الثامن ، وتجمد مجد عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر .

وحقق غلف يونايتد صاحب المركز الأخير فوزه الأول في الدوري وفاجأ يونايتد بعد الفوز عليه بهدفين دون رد عن طريق سيدرك نانا في الدقيقة 71 وعبد الله المهدي 90+3 ليرفع الفائز رصيده الى 4 نقاط وبقى الخاسر برصيد 11 نقطة.

وانتهى لقاء الذيد وضيفه غلف اف سي على اثر التعادل الإيجابي 1-1 بكر غلف اف سي بهدف السبق عن طريق اللاعب أنور سوسال في الدقيقة 13 وعدل للذيد ريجس توساتي في الدقيقة 27 ليصل الذيد برصيده الى 10 نقاط وغلف اف سي إلى 6 نقاط.