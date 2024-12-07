عجمان يواجه الشارقة.. لقاء «أمان» البقاء والتمسك بصدارة دوري المحترفين

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في السابعة من مساء اليوم، مواجهة الجارين عجمان وضيفه الشارقة، في مباراة يتباين فيها موقف الفريقين ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، أصحاب الأرض يبحثون عن الأمان المبكر للتقدم إلى وسط الجدول، بينما يتطلع الضيوف للتمسك بالصدارة، ويوجد عجمان بالمركز 11 برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الشارقة صدارة جدول الترتيب بـ 21 نقطة، لتبقى الاحتمالات مفتوحة لرغبة الفوز لدى كلا الفريقين.

22 مواجهة جمعت عجمان والشارقة في دوري المحترفين، فاز الشارقة في 14 مباراة، مقابل 4 لعجمان، وتعادلا في 4 مواجهات، فيما خرجت آخر مواجهتين للفريقين بدوري أدنوك للمحترفين بنتيجة التعادل.

تبدو صفوف الفريقين مكتملة، من خلال استعداداتهما للمباراة، الشارقة باشر تدريباته فور عودته من الأردن، وسط أجواء مثالية، ومعنويات عالية، بعد تصدره مجموعته الآسيوية، ويملك المدرب كوزمين خيارات كثيرة في اختيار التشكيلة المناسبة للمباراة، ولا يعني ذلك سهولة المهمة أمام منافس يملك الخبرة الكافية في التعامل مع المباريات الصعبة.

وخاض عجمان تدريبات قوية تحت إشراف مدربه الصربي غوران، الذي أكد على أهمية المباراة، واصفاً منافسه الشارقة بالفريق الممتاز، وقال في تعليقه على المباراة، إن فريقه لم يخسر في آخر 4 مباريات على ملعبه، ولديه الثقة في لاعبيه لتقديم مباراة جيدة، وفي جمهور النادي للمساندة القوية والمحفزة للفريق.

وعبّر غوران عن رضاه للتحضيرات، وتفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية، عكس ما حدث في مباراة الجزيرة في الجولة الماضية، ونوه غوران بمتابعته مباراة الشارقة في الأردن، والمباراة التي سبقتها في الدوري، ولديه قناعة من خلال متابعته أن الشارقة يتميز بخط هجوم قوي، يستطيع التسجيل من أقل الفرص، وفي نفس الوقت لديه الثقة في فريقه، للتعامل الجيد للحد من خطورة هجوم الشارقة.