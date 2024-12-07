مهمة صعبة للزمالك ونهضة بركان يسعي لتعزيز الصدارة في الكونفدرالية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري لاستمرار رحلة الدفاع عن لقبه القاري الناجحة حين يحل ضيفا على إنيمبا النيجيري في مواجهة صعبة بالمرحلة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في الوقت الذي سيكون فيه وصيف النسخة الماضية نهضة بركان في مهمة صعبة أيضا عندما يحل ضيفا على فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وتقام مباريات الجولة الثانية كلها في يوم واحد غدا الأحد حيث تشهد المجموعة الأولى صداما ناريا لشباب قسنطينة الجزائري الذي يستضيف نظيره سيمبا التنزاني فيما يحل الصفاقسي التونسي ضيفا علي اونزي برافوش الأنجولي، وفي المجموعة الثانية يلتقي ستيلينبوش الجنوب أفريقي مع نهضة بركان المغربي، ويلعب لواندا سول الأنجولي مع الملعب المالي.

وفي المجموعة الثالثة يحل اتحاد الجزائر ضيفا علي جراف دي داكار السنغالي، ويستضيف أورابا يونايتد، من بوتسوانا، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، وفي المجموعة الرابعة، ويحل المصري البورسعيدي ضيفا علي بلاك بولز من موزمبيق، ويستضيف إنيمبا النيجيري الزمالك المصري.

ويتصدر شباب قسنطينة ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط بعد أن حقق فوزا صعبا على الصفاقسي التونسي بهدف نظيف خارج ملعبه يليه في الترتيب سيمبا الذي فاز بهدف على ضيفه اونزي برافوش.

ويسعي الصفاقسي للعودة للمسار الصحيح بعد خسارة الجولة الأولى، ويزيد صعوبة موقفة أنه سيخرج لمواجهة اونزي برافوش في أنجولا.

ويفقد الصفاقسي جهود كل من محمد صالح المهذبي بعد فسخ تعاقده والحارس صبري بن حسن ولاعب الجناح وضاح الزايدي بسبب الإصابة، ونجح الصفاقسي في الخروج النسبي من دوامة خسارة الجولة الأولى بعد أن حقق فوزا كبيرا على مستقبل سليمان بالدوري المحلي 4 / 1.

ويعول الصفاقسي على لاعبه الصاعد محمد الضاوي كريستو في قيادة الفريق نحو تحقيق نتيجة جيدة خاصة أن شباب قسنطينة سوف يستضيف سيمبا التنزاني في مباراة صعبة على الطرفين.

وفي المجموعة الثانية، يسعى نهضة بركان وصيف النسخة الماضية لبطولة الكونفيدرالية لمواصلة رحلته الناجحة بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى على لواندا سول بهدفين نظيفين ليتصدر المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الملعب المالي الذي فاز بنفس النتيجة على فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويرغب نهضة بركان، الذي توج ببطولة الكونفدرالية مرتين 2020و 2022 في تحقيق نتيجة إيجابية حين يحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب أفريقي الذي تأسس قبل 8 سنوات فقط وتحديدا عام 2016 في بلدة ستيلينبوش التي تبعد 50 كيلو مترا عن مدينة كيب تاون.

ويحتل ستيلينبوش المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجنوب أفريقي حيث حصد 15 نقطة بعد 8 جولات من خط البداية ومتأخرا ب6 نقاط عن صاحب الصدارة صن داونز والذي يملك 21 نقطة، ويفقد نهضة بركان في مواجهة الغد جهود لاعبه البرازيلي ماتيوس سانتوس بداعي الإصابة.

وفي المجموعة الثالثة يحل اتحاد الجزائر، حامل لقب بطولة الكونفيدرالية 2023، ضيفا علي جراف دي داكار بحثا عن تعزيز صدارته للمجموعة بعد أن حقق فوزا كبيرا في الجولة الأولي بسداسية نظيفة علي حساب أورابا يونايتد، يليه وبفارق الأهداف أسيك ميموزا الذي فاز في المباراة الأولي بهدفين.

وفي المجموعة الرابعة سيخرج الزمالك المصري حامل اللقب لمواجهة إنيمبا النيجيري بينما يحل المصري البورسعيدي ضيفا على بلاك بولز، ويتصدر أبناء بورسعيد ترتيب المجموعة بثلاث نقاط عقب الفوز على إنيمبا في الجولة الأولي بهدفين يليه الزمالك بذات الرصيد والأهداف، ولن تكون مهمة الفارس الأبيض سهلة على الإطلاق لاسيما وأنه سيواجه إنيمبا على ملعبه وهو خاسر الجولة الأولى.

ويعد إنييمبا واحدا من أكبر الفرق في قارة أفريقيا حيث توج بأربعة ألقاب قارية بينها نسختا دوري أبطال افريقيا 2003 و2004 وبطولتي السوبر الافريقي 2003 و2004.

ويسعي إنيمبا لاستعادة سطوته وتاريخه رغم معاناته في الفترة الأخيرة حيث يحتل حاليا المركز السادس بالدوري المحلي بحصده 21 نقطة من 13 مباراة متخلفا بفارق 8 نقاط عن ريفرز يونايتد والذي لديه 29 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

علي الجانب الآخر يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري ب9 نقاط بعد خوض 4 مباريات وبفارق نقطة وحيدة عن المصري البورسعيدي صاحب ال10 نقاط من نفس عدد المباريات.

ويفقد الزمالك جهود خمسة لاعبين هم حمزة المثلوثي وناصر ماهر ومحمود شيكابالا ومحمد صبحي للإصابة وناصر منسي للإيقاف.