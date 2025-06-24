الترجي يصارع تشيلسي على بطاقة التأهل لدور الـ 16 في مونديال الأندية

يتصارع الترجي التونسي مع تشيلسي الإنجليزي على بطاقة التأهل الثانية لدور الـ 16 بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. ويلتقي الفريقان فجر الأربعاء في فيلادلفيا، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة للمونديال.

حيث سيكون التعادل أو الفوز بأي نتيجة كافياً لتشيلسي للمضي قدماً إلى الأدوار الإقصائية، نظراً لتفوقه بفارق الأهداف على الترجي، بينما لا بديل أمام المارد التونسي سوى الفوز، من أجل التأهل للدور التالي.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن فلامنغو البرازيلي المتصدر، والذي تأهل رسمياً لدور الستة عشر.

ويتفوق بفارق الأهداف فقط على الترجي، قبل مواجهتهما الحاسمة، في الوقت الذي يقبع فيه لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في قاع الترتيب بدون رصيد، بعد أن خرج رسمياً من البطولة.

وافتتح الترجي مشواره في كأس العالم للأندية بالهزيمة بهدفين دون رد أمام فلامنغو، لكنه انتفض بقوة في مباراته الثانية، وفاز على لوس أنجلوس بهدف.

وتأهل الترجي، الذي يقوده المدرب ماهر كنزاري إلى كأس العالم للأندية، كأفضل فريق مؤهل في تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لأربع سنوات، ويشارك في البطولة للمرة الرابعة، بعد أن شارك سابقاً في أعوام 2011 و2018 و2019.

خسارة

ولم يخسر الترجي سوى مرة واحدة فقط على مستوى كافة المسابقات منذ بداية أبريل الماضي، وكانت أمام فلامنغو، وسيدخل مواجهة تشيلسي بثقة عالية، بعد فوزه على لوس أنجلوس.

على الجانب الآخر، افتتح تشيلسي مشواره في البطولة بفوز سهل على لوس أنجلوس إف سي بهدفين دون رد، ثم تقدم بهدف في مباراته الثانية ضد فلامنغو، لكن الفريق البرازيلي قلب المباراة لصالحه ليفوز 3 /1، بعد طرد نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي في الشوط الثاني المخيب للآمال.

وقد يدفع الكنزاري بنفس التشكيل الذي قاده للفوز على لوس أنجلوس، ومن المتوقع أن يكون هناك مكان لرودريغو رودريغيز في خط الوسط.