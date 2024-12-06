العربي يفاجئ النواخذة والإمارات يستعيد النغمة ويعمق جراح الحمرية بثنائية

استعاد العربي نغمة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً خارج الديار على مضيفه دبا الفجيرة بهدف اللاعب المخضرم محمد فوزي الذي أحرزه في الدقيقة 27 ، وخاض العربي أكثر من 30 دقيقة بعشرة لاعبين اثر طرد اللاعب كايو هنريكي في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني ليصل العربي برصيده الى 19 نقطة وبقي النواخذة برصيد 16 نقطة ويتعرض الفريق لأول هزيمة له في المسابقة.

وفي المباراة الثانية حول الامارات هزيمته بهدف أمام الحمرية الى هدفين خلال اللقاء الذي أقيم بملعب الحمرية في الشارقة بكر لعنابي الهواة لاعبه كارلو نجيكولا في الدقيقة السابعة وعدل ايتالو سوزا النتيجة للإمارات بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني أضاف ميكائيل بوركات هدف الصقور الثاني في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بفوز الامارات بنتيجة 2-1 ليصل برصيده الى 11 نقطة متقدماً نحو المركز الخامس فيما تجمد رصيد الخاسر عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر .

وتقام السبت 4 مواجهات حيث يعود الفجيرة للمنافسة بعد الراحة الاجبارية التي استمرت لأكثر من 3 أسابيع بمواجهة الظفرة المتصدر برصيد 19 نقطة والفائز على غلف يونايتد بهدفين في الأسبوع الثامن فيما يحتل الفجيرة المركز الخامس بعشرة نقاط لكنه لعب مباريات أقل من بقية فرق المسابقة.

ويستقبل حتا العاشر برصيد 6 نقاط ضيفه مجد الثاني عشر بخمسة نقاط ويلتقي الذيد السادس برصيد 9 نقاط " المنتشي " بفوزه على العربي يلتقي بفريق غلف اف سي المتعادل مع حتا وصاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، فيما يلاقي غلف يونايتد صاحب المركز الأخير بنقطة بضيفه يونايتد " الرابع " برصيد 11 نقطة.

وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع الأحد بإقامة مباراة واحدة تجمع الجزيرة الحمراء التاسع بسبعة نقاط بضيفه مصفوت الذي يملك نفس الرصيد.