الهلال السعودي يتعادل سلبياً مع سالزبورج بكأس العالم

تألق ياسين بونو حارس الهلال السعودي في الدفاع عن مرماه وأهدر زملاؤه عددا من الفرص في التعادل السلبي مع رد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية لكرة القدم أمس الأحد.

وبهذا يرتفع رصيد سالزبورج إلى أربع نقاط متساويا مع ريال مدريد متصدر المجموعة بفارق الأهداف بينما يصل الهلال إلى النقطة الثانية في المركز الثالث، فيما يتذيل باتشوكا المكسيكي الترتيب دون نقاط ليتأكد انتهاء مشواره في البطولة بختام دور المجموعات.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، سعيا لتحقيق انتصاره الأول في البطولة، وأطلق جواو كانسيلو تسديدة عرضية منخفضة مرت بالقرب من القائم في الدقائق الأولى.

وجاء الرد سريعا من الفريق النمساوي في الدقيقة التاسعة عندما أطلق كريم أونيسيو تسديدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من فرانس كراتزيج تصدى لها بونو، الذي تألق مجددا بالتصدي لتسديدة قوية من مادز بيستروب بعد 19 دقيقة من بداية المباراة.

في الدقيقة 21 أبعد دفاع سالزبورج تسديدة من مسافة قريبة أطلقها ماركوس ليوناردو.

ولم يستغل الفريق السعودي هيمنته على ما تبقى من الشوط الأول ليسود التعادل السلبي قبل الاستراحة.

وبدا سالزبورج أخطر في بداية الشوط الثاني وتصدى بونو لتسديدة قريبة المدى بعد أن أخفق الدفاع في تشتيت ركلة ركنية قبل أن يبعد كاليدو كوليبالي الخطورة من على خط المرمى بعد محاولة ثانية من الفريق النمساوي من متابعة تصدي الحارس المغربي.

وفي الدقيقة 54 تصدى حارس مرمى سالزبورج لتسديدة صاروخية أطلقها كانسيلو من الجانب الأيمن من داخل منطقة الجزاء.

ومن هجمة مرتدة سريعة انطلق مالكوم من منتصف الملعب إلى داخل منطقة الجزاء لكن قراره لم يكن بالسرعة المطلوبة ومرر الكرة داخل المنطقة لتعود إليه من جديد ليطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 80 تصدى الحارس لتسديدة صاروخية أطلقها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من حدود منطقة الجزاء.

ويختتم الهلال دور المجموعات بمواجهة باتشوكا المكسيكي، فيما يلعب سالزبورج أمام ريال مدريد.