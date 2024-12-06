بايرن ودورتموند يتطلعان للمضي قدماً في كأس العالم للأندية 2025

يأمل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين في قطع شوط طويل بكأس العالم للأندية لكرة القدم العام المقبل، في حلتها الجديدة بعد أن تعرفا في النهاية على منافسيهما في مرحلة المجموعات.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية التي سحبت أمس الخميس، بايرن في المجموعة الثالثة، التي ضمت أوكلاند سيتي النيوزيلندي، البطل التاريخي لبطولة دوري أبطال أوقيانوسيا، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبنفيكا البرتغالي.

وتقام البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، إن ناديه سيواجه "منافسين تقليديين، يتمتعون بنكهة تاريخية لدييجو مارادونا ومن الجانب الآخر من العالم".

وأشار إيبرل إلى أن أوكلاند فريق "لا يمكنك مواجهته كل يوم" مضيفا أن النادي النيوزيلندي "فريق مميز للغاية".

وكان بايرن قد تغلب مؤخرا 1 / صفر على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، كما توج بكأس إنتركونتيننتال عام 2001 عقب تغلبه على بوكا جونيورز بالنتيجة ذاتها.

وأضاف إيبرل "سنتعامل مع هذه المجموعة باحترام كبير، لكن هدفنا الواضح هو الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في تلك البطولة".

من جانبه، يبدأ دورتموند مشواره بمواجهة فلومينينسي البرازيلي، بينما سيواجه أولسان الكوري الجنوبي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي منافسيه الآخرين في المجموعة السادسة في البطولة التي تضم 32 فريقا.

وصرح نوري شاهين، مدرب دورتموند "سنواجه ثلاثة منافسين مثيرين للاهتمام لا نعرف عنهم شيئا بعد باستثناء فلومينينسي".

وأوضح شاهين "سيتغير هذا بالطبع قبل بدء البطولة ولكن بغض النظر عن ذلك نريد تجاوز مرحلة المجموعات ووضع الأساس لبطولة ناجحة في هذه المباريات الثلاث".

وتبدو البطولة مثيرة للجدل في شكلها الجديد، لاسيما وأنها تشكل إضافة لروزنامة المباريات المزدحمة بالفعل للفرق المشاركة في المسابقة، حيث يتعين على المتأهلين للمباراة النهائية خوض 6 مباريات.

وكانت البطولة تقام بنظامها القديم بمشاركة 7 أندية فقط بشكل سنوي، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع عدد المشاركين فيها إلى 32 ناديا، على أن تقام كل 4 أعوام.

وأكد جوليان براندت، لاعب خط وسط دورتموند "يمكن أن تكون البطولة ممتعة وتنتهي بقصة رائعة. ولكن إذا نجحت، فستكون مشاركتك فيها طويلة الأمد، وهو ما سيؤثر على الاستعداد للموسم الجديد. لذا، عليك أن تصبر وتبدأ".

ووعد فيفا الأندية الـ32 بجوائز مالية كبيرة، حيث ذكرت تقارير إخبارية أن رسوم المشاركة وحدها تبلغ حوالي 50 مليون دولار لكل نادٍ، كما تعتبر البطولة بمثابة بروفة لبطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.