ريال مدريد يحذر من صعوبة مواجهة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، أن ناديه سيحصل على دعم الآلاف من المشجعين، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية 2025، محذرا في الوقت ذاته من صعوبة اللعب مع الهلال السعودي.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية، التي أقيمت أمس الخميس بمدينة ميامي الأمريكية، ريال مدريد في المجموعة الثامنة برفقة الهلال وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

وتقام المسابقة للمرة الأولى بنظامها الجديد بمشاركة 32 ناديا، في الولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وصرح بواترجينيو لقناة ريال مدريد التليفزيونية: "نعيش بداية المسابقة على أمل الفوز، عندما نتنافس نفكر في التتويج بأي بطولة".

وأضاف بواترجينيو: "يسعدنا أن نكون قادرين على جلب السعادة للجماهير في هذا البلد وأولئك الذين سيفدون من أوروبا، نأمل في الوصول إلى النهائي، وإذا أمكن، الفوز بالمسابقة".

وأوضح: "باتشوكا نادٍ مكسيكي عريق ولن تكون الأمور سهلة معه، لقد لعبنا ضد الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية وهو ناد تطور كثيراً ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ".

وواصل: "الهلال سيكون منافساً خطراً، سنعلب أيضاً ضد سالزبورج الشهر القادم ببطولة دوري أبطال أوروبا".

وكان الهلال سبق أن التقى مع الريال في المباراة النهائية لنسخة مونديال الأندية عام 2022 بالمغرب، والتي انتهت بفوز مثير للفريق الإسباني (5-3) على نظيره السعودي.

وشدد بوتراجينيو: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن ذلك يأتي في نهاية الموسم، ولكن لدينا ثقة في الفريق، هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار".

واوضح "في الأيام الأولى من شهر يونيو سيكون هناك لاعبون مع منتخباتهم الوطنية، وبعد ذلك، علينا أن نأتي إلى هنا، يجب أن نضع ذلك في الاعتبار للاستعداد بأفضل طريقة لبطولة كأس العالم للأندية، التي نستقبلها بحماس هائل".

واختتم بوتراجينيو تصريحاته قائلا: "في كل صيف نأتي إلى الولايات المتحدة وفي كل ملعب نشعر بحب الناس، دون أدنى شك، سنحظى بدعم الآلاف من المشجعين، إنها ميزة ولكنها أيضاً التزام ومسؤولية بالنسبة لنا".

يذكر أنه تم توزيع الأندية الـ32 المشاركة في مونديال الأندية على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور الـ16، الذي يقام بنظام خروج المغلوب.