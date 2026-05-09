من المدرجات إلى الفصول.. كأس العالم يفرض إيقاعه على المكسيك





من المدرجات إلى الفصول، يفرض كأس العالم 2026 إيقاعه على المكسيك حيث تعيش حالة من الجدل بسبب كأس العالم بعد مقترحات حكومية بتقليص العام الدراسي 2025–2026، في خطوة ارتبطت بالاستعدادات لاستضافة مباريات كأس العالم 2026.

القرار الذي طُرح داخل وزارة التعليم، تضمن إنهاء العام الدراسي مبكراً في 5 يونيو بدلًا من منتصف يوليو، وبررته السلطات بضرورة تخفيف الضغط على المدن المستضيفة مثل مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري، إلى جانب مواجهة موجات الحر المتزايدة، ونتيجة للانتقادات الحادة أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن المقترح لا يزال قيد المراجعة ولم يُعتمد بشكل نهائي، وسط دعوات للحفاظ على الحد الأدنى من أيام الدراسة.

ورغم التبريرات الرسمية، يرى معلمون وأولياء أمور أن ما يحدث يعكس تضارباً بين متطلبات التعليم وضغوط الاستعدادات لكأس العالم، خصوصاً أن القرار طُرح دون تشاور كافٍ مع القطاع التربوي، بحسب انتقادات واسعة من نقابات المعلمين وجمعيات أولياء الأمور وفق elpais..

يسلط الجدل الضوء على البعد الاقتصادي والاجتماعي للأزمة، إذ يعيش جزء كبير من السكان في ظل دخل يومي محدود لا يتجاوز نحو 315 بيزو (حوالي 18 دولاراً)، ما يجعل حضور مباريات كأس العالم أمراً صعباً لشريحة واسعة من المواطنين، في وقت ترتفع فيه أسعار التذاكر بشكل كبير مع اقتراب البطولة.

تستعد المكسيك لاستضافة 13 مباراة ضمن كأس العالم 2026 في ثلاث مدن رئيسية، بينما تعمل السلطات على تهيئة البنية التحتية لاستقبال ملايين المشجعين، وسط مخاوف من ازدحام غير مسبوق وتأثير ذلك على الحياة اليومية وهو ما ما رأى البعض أنه من أسباب التفكير في إنهاء العام الدراسي قبل 40 يوماً من موعده.

وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف هو ضمان تنظيم سلس للبطولة وتقليل الضغط على المدن، يتمسك المعارضون بأن التعليم لا يجب أن يكون "ثمنًا جانبيًا" لحدث رياضي عالمي، معتبرين أن الأزمة تكشف تضارباً واضحاً بين الطموح الدولي والاحتياجات الداخلية.

وخلال حصة دراسية سُئل أكثر من 200 طالب في حصة دراسية : "هل توافقون على أن نذهب في إجازة في الخامس من يونيو؟"، فتلقى إجابة "نعم" بالإجماع .

وفي ظل استمرار الجدل، يبقى السؤال هل ستنجح المكسيك في تحقيق توازن بين استضافة حدث عالمي بحجم كأس العالم، والحفاظ على استقرار نظامها التعليمي دون خسائر طويلة المدى.