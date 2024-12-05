مهمة صعبة للأهلي المصري في رحلة الدفاع عن لقبه والترجي يسعي لمواصلة انتصاراته بدوري أبطال أفريقيا

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لمواصلة رحلته الناجحة للدفاع عن لقبه القاري وفض الاشتباك على صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا حين يحل ضيفا علي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، في الوقت الذي يسعي صن داونز الجنوب أفريقي لتدارك تعادل الجولة الأولي حين يحل ضيفا على الجيش الملكي المغربي.

وتقام مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا علي مدار ثلاثة أيام حيث يلتقي غدا الجمعة ساجرادا الإنجولي مع الترجي الرياضي التونسي.

ويشهد بعد غد السبت خمس مباريات بإقامة مواجهة مانيما يونيون الكونغولي مع الرجاء البيضاء المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مع الأهلي المصري، واستاد أبيدجان الإيفواري مع شباب بلوزداد الجزائري، ومولودية الجزائر مع يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي مع صن داونز الجنوب افريقي.

وتختتم مواجهات الجولة بمباراتين يوم الأحد حيث يحل بيراميدز المصري ضيفا علي دجوليبا المالي، ويلتقي الهلال السوداني مع مازيمبي الكونغولي.

وتشهد مباريات المجموعة الأولي مفاجآت حيت يتصدر الهلال السوداني جدول الترتيب بثلاث نقاط عقب فوزه في الجولة الأولى علي ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدفين نظيفين، بينما سقط مازيمبي الكونغولي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه مولودية الجزائر.

ويستضيف الهلال السوداني نظيره مازيمبي الكونغولي في مباراة صعبة للغاية، خاصة أن الأول يلعب مواجهاته في موريتانيا بسبب الظروف التي تحيط ببلاده ، بينما يستضيف مولودية الجزائر نظيره يانج افريكانز.

ويسعي بطل السوداني لمواصلة مسيرته في الوقت الذي يصطدم بطموحات مازيمبي في تصحيح مساره.

وفي المجموعة الثانية ، سيكون صن داونز في مهمة صعبة لتصحيح المسار بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه مانياما بطل الكونغو الديمقراطية، في الجولة الأولي، حينما يحل ضيفا علي الجيش الملكي المغربي.

ونجح الجيش الملكي في تحقيق فوز كبير على مضيفه ومواطنه الرجاء البيضاوي بهدفين نظيفين ليخطف صدارة المجموعة الأولي مبكرا ويضع منافسه الرجاء في أزمة عندما يخرج لمواجهة مانيما يونيون.

ويسعي صن داونز لتجاوز عقبة البدايات بمباراة ستكون في غاية الصعوبة أمام الجيش الملكي الباحث عن الذهاب إلى أبعد دور ممكن في دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الجيش الملكي ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط يليه صن داونز ومانيما بنقطة وحيدة، وأخيرا الرجاء البيضاوي المغربي بلا نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، سيكون البطل التاريخي وصاحب الأرقام القياسية في دوري أبطال أفريقيا وحامل اللقب، الأهلي المصري في مهمة صعبة للغاية نحو فض الاشتباك لصدارة المجموعة حين يحل ضيفا على ـورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثالثة بعد فوزه على استاد أبيدجان 4 / 2 في الجولة الأولي ليحصد 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن أورلاندو بايرتس الذي حقق الفوز على حساب مضيفه شباب بلوزداد 2 / 1 بالجزائر.

ورغم اختيار الفلسطيني وسام أبوعلي والمغربي أشرف داري للقائمة التي سافرت مع الأهلي المصري إلى جنوب أفريقيا لكن فرص الدفع بهم في مباراة أورلاندو بايرتس بعد غد السبت صعبة للغاية نظرا لعودتهما من الاصابة قبل يومين فقط.

ويغيب أمام عاشور لاعب الوسط عن التدريبات الجماعية لمدة أربعة أيام بناء علي العقوبة الموقعة عليه لاعتراضه على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الأولى.

كما يفقد الأهلي جهود حارس مرماه مصطفي شوبير نتيجة الإصابة في مباراة البنك الأهلي بالدوري المحلي، ويعاني الأهلي من تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة للدرجة التي أصابت مسؤولية وجماهيره بالقلق الكبير.

وفي المجموعة الرابعة، سيكون الترجي الرياضي التونسي وبيراميدز المصري في مهمة صعبة نحو فض الاشتباك علي الصدارة حيث حقق الأول الفوز علي دجوليبا برباعية نظيفة في رادس بتونس ، بينما فاز بيراميدز أيضا 5 / 1 على ساجرادا الإنجولي.

وبدأت ملامح تلك المجموعة في الظهور مبكرا للغاية قياسا بالنتائج الكبيرة التي تشير إلى أن بيراميدز المصري والترجي الرياضي التونسي سيكونا المتنافسين علي المقعد الأول والثاني نحو التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

ويسعي الترجي الرياضي إلى العودة من جديد لمنصات التتويج القارية بعد أن فشل في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري بنهائي البطولة شهر مايو الماضي.

وظهر الترجي الرياضي بشكل مميز للغاية خاصة مع الصفقات الجديدة التي دعم بها صفوفه في الانتقالات الصيفية الماضية وعلي رأسها بشير بن سعيد وحمزة الجلاصي ويوسف العبدلي وأيمن بن محمد ولاري العزوني ويوسف البلايلي والإيفواري عبدالرحمن كوناتي والجنوب أفريقي الياس موكونا والجامبي كيبا سوي.