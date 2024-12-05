جيرونا يودع كأس ملك إسبانيا أمام فريق من الدرجة الرابعة

تلقى جيرونا مفاجأة الموسم الماضي هزيمة مفاجئة 4-3 بركلات الترجيح أمام مضيفه لوجرونيس المنافس في دوري الدرجة الرابعة، ليودع كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمس الأربعاء، بفضل نجم غير متوقع من صاحب الأرض المتواضع.

كان ذلك النجم هو بول أرناو، الظهير الأيسر (19 عاما) والذي اضطر إلى اللعب كحارس مرمى بعد تعرض الحارس الأساسي كيكي رويو لإصابة في الأشواط الإضافية بعدما استخدم مدرب لوجرونيس سيرجيو رودريجيز بالفعل كل التبديلات المتاحة له.

وأظهر أرناو، نجل حارس مرمى برشلونة وملقة الراحل فرانسيسك أرناو وشقيق حارس فريق موليروسا في الدرجة الخامسة مارك أرناو، أنه ليس غريبا على هذه المهمة وقام بعدة تصديات ليصمد فريقه أمام ضغط جيرونا الشرس، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وتصدى أرناو لركلة ترجيح نفذها مهاجم جيرونا أبل رويز، قبل أن يسدد كريستيان ستواني في العارضة ليمنح صاحب الأرض فوزا مذهلا.

وبعد خروج إسبانيول بخسارته 2-صفر أمام بارباسترو المتواضع أول أمس الثلاثاء، لم يكن جيرونا الفريق الوحيد من دوري الدرجة الأولى الإسباني الذي يودع كأس الملك مبكرا، إذ تعرض فياريال لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام بونتيفيدرا من الدرجة الرابعة بفضل هدف في اللحظات الأخيرة سجله داليسون دي ألميدا.

احتاج بلد الوليد إلى الوقت الإضافي للفوز 4-2 على ريال أفيلا والتأهل، فيما تغلب ليجانيس على إستيبونا المنافس في الدرجة الرابعة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

وتأهلت أندية بلنسية وريال بيتيس وسيلتا فيجو ولاس بالماس ورايو فايكانو بانتصارات سهلة.

ويلعب أتليتيكو مدريد أمام كاسيرينو اليوم الخميس، فيما سيخوض ريال مدريد وبرشلونة مباراتهما الأولى في الدور المقبل من المسابقة.