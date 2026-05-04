كاريك: التأهل لدوري الأبطال لا يكفي اليونايتد.. وطموحنا أعلى

شدد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على أن تأهل فريقه إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لا يعد إنجازًا بالنسبة له، مشيرًا إلى رغبته في إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي، بعدما أفسد «ريمونتادا» ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في قمة مباريات المرحلة الـ35 للمسابقة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا 3-2 على ليفربول على ملعب «أولد ترافورد»، الأحد.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في أقل من ربع ساعة، حيث افتتح البرازيلي ماثيوس كونيا التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف زميله السلوفيني بنيامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وانتفض ليفربول في الشوط الثاني، ليتمكن من إدراك التعادل، بعدما سجل المجري دومينيك سوبوسلاي والهولندي كودي جاكبو الهدفين في الدقيقتين 47 و56 على الترتيب.

وجاء هدف الفوز لمانشستر يونايتد عن طريق نجمه الواعد كوبي ماينو في الدقيقة 77، ليؤكد الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» عودته رسميًا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفربول، الذي غاب عنه النجم المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، عند 58 نقطة في المركز الرابع.

يُذكر أن أصحاب المراكز الخمسة الأولى في ترتيب المسابقة يشاركون في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وأبدى كاريك، خلال حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد المباراة، فخره بأداء فريقه، قائلًا: «نعم، من بعض النواحي يمكننا الاستفادة كثيرًا من العمل الذي تم إنجازه، ومن طريقة لعب اللاعبين».

وأوضح: «في مرحلة ما بدا التأهل لدوري أبطال أوروبا بعيد المنال. هذا ليس إنجازًا نحتفل به حقًا، كل ما نريده هو إنهاء الموسم في مركز متقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأشار إلى أسباب تألق الفريق قائلًا: «وجود لاعبين مميزين وجهاز فني كفء كان له دور مهم، إلى جانب الترابط القوي بيننا وتجاوز التحديات. اللاعبون استوعبوا كل شيء بشكل رائع، ونرغب في إنهاء الموسم بقوة».

وأضاف: «سجلنا العديد من الأهداف في المباريات الأخيرة، وكان تركيزنا منصبًا على اللعب دون كرة. بدأنا المباراة بشكل جيد، وأنا سعيد بالطريقة التي أنهينا بها اللقاء رغم استقبال هدفين».

وتابع: «بعد استقبال الهدف، ركزنا على استعادة توازننا. الثقة تُختبر في هذه اللحظات، واللاعبون أظهروا رغبة كبيرة في العمل من أجل بعضهم البعض. التكتيك مهم، لكن العقلية لا تقل أهمية».

وأكد كاريك: «من المشجع رؤية هذا الأداء في الدوري، ونسعى لمواصلة التطور، ولا يمكن التقليل مما قدمه اللاعبون».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الأمر لا يتعلق بما يعجبني أو لا يعجبني، نحن ندرك وضعنا ونسعى للتحسن، وسنرى ما سيحدث لاحقًا».

وفيما يتعلق بإصابة بنيامين سيسكو، أوضح: «كان يعاني من مشكلة في ساقه منذ فترة، وتعرض لدفعة أثرت على نفس المنطقة».