الترجي يطيح بلوس أنجلوس من كأس العالم ويحسم تأهل فلامنجو

سجل يوسف بلايلي هدفا في الشوط الثاني وتصدى زميله الحارس البشير بن سعيد لركلة جزاء في الوقت القاتل ليفوز الترجي التونسي 1-صفر على لوس انجلوس الأمريكي فجر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 المقامة بالولايات المتحدة، وهو أول انتصار عربي في البطولة التي تشهد مشاركة خمسة فرق عربية.

وكان الترجي استهل مشواره في البطولة بالخسارة 2-صفر أمام فلامنجو البرازيلي يوم الثلاثاء الماضي، لكنه حصد أول ثلاث نقاط له اليوم محتلا المركز الثالث ومتساويا في ذلك مع تشيلسي، منافسه في الجولة الثالثة الأخيرة.

وجاء فوز الترجي ليحسم تأهل فلامنجو إلى دور الستة عشر، إذ يحتل الفريق البرازيلي صدارة المجموعة بست نقاط قبل مواجهة لوس انجلوس في الجولة الثالثة، ويتفوق على كل من تشيلسي والترجي في نقاط المواجهات المباشرة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل بلايلي هدف الفريق التونسي في الدقيقة 70.

وكاد لوس انجلوس أن يتعادل في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها دينيس بوانجا، لكن الحارس بن سعيد تصدى للكرة ببراعة.

وقال ماهر الكنزاري مدرب الترجي لرويترز عقب المباراة "نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذا الإنجاز وتحقيق أول فوز عربي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية".

وأضاف "مباراة اليوم كانت استثنائية بكل المقاييس وتُوجت بانتصار مستحق أهنئ به كل مقومات النادي من إطار فني وإداري وطبي وكل جماهير الترجي العريضة".

وبدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط وكان لوس انجلوس الأكثر سيطرة على الكرة لكن الترجي كان الأخطر في الجانب الهجومي وصنع فرصتين خلال أول عشر دقائق.

وسدد بلايلي كرة مباغتة خطيرة في الدقيقة الرابعة كادت تهز الشباك لكن هوجو لوريس حارس لوس انجلوس تصدى لها ببراعة.

وعاند الحظ الترجي في الدقيقة العاشرة، إذ سدد البرازيلي رودريجو رودريجيز كرة قوية لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس.

وحاول لوس انجلوس فرض حضوره في المباراة بشكل أكبر وتقدم للهجوم لكنه واجه تنظيما دفاعيا وحذرا واضحا من الترجي.

وتألق لوريس مجددا في التصدي لكرة قوية مباغتة سددها إلياس موكوانا بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وأسكن ديفيد مارتينيز الكرة في شباك الترجي في الدقيقة 28 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل، وأكد قراره بعد مراجعة تقنية الفيديو.

ورفع كل من الفريقين درجة الحذر الدفاعي خلال الفترة الأخيرة من الشوط الأول ولم يواجه أي من الحارسين اختبارا حقيقيا.

وكاد محمد بن علي أن يتقدم للترجي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بكرة عالية خادعة من مسافة بعيدة لكن لوريس تصدى لها.

وأشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء للترجي في الدقيقة 50 بداعي تعرض بلايلي لعرقلة داخل منطقة الجزاء، لكنه تراجع عن القرار بعد مراجعة تقنية الفيديو وأشهر بطاقة صفراء لبلايلي بداعي المبالغة في السقوط.

وتألق بن سعيد حارس الترجي في إحباط انفراد خطيرة من جانب دينيس بوانجا.

وفي الدقيقة 70، جنى بلايلي ثمار تألقه وافتتح التسجيل للترجي، عندما توغل داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد كرة مرت بين ساقي لوريس ثم سكنت الشباك.

وعاند الحظ خليل القنيشي في الدقيقة 79، إذ استغل غياب الرقابة عنه وسدد كرة خطيرة لكن العارضة تصدت لها. وحصل لوس انجلوس على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة قبل صفارة النهاية، تقدم بوانجا لتنفيذها لكن حارس الترجي تصدى للكرة ببراعة، لتنتهي المباراة بفوز الترجي الذي أنعش آماله في البطولة.