بايرن يفوز على بوكا ويتأهل لدور 16 بكأس العالم للأندية

أعاد بايرن ميونيخ إضاءة الشعلة المتوهجة للمجد الأوروبي في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد أن خاض مواجهة نارية وحقق فوزا صعبا 2-1 على بوكا جونيورز ليتأهل إلى دور الستة عشر في وقت مبكر من اليوم السبت.

كافح بوكا جونيورز بشراسة مدعوما من جماهيره الهادرة التي ارتدت قمصانا باللونين الأزرق والأصفر وحولت ملعب هارد روك إلى مكان صاخب يشبه "لا بومبونيرا"، ملعب الفريق في الأرجنتين، لكن صمود بايرن تجلى في الدقائق الأخيرة.

منح هاري كين فريقه بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، التقدم في وقت مبكر من المباراة ثم أدرك ميجيل ميرينتيل التعادل لبوكا قبل أن يسجل مايكل أوليس هدف الفوز في الدقائق الأخيرة ليصعد بايرن إلى صدارة المجموعة الثالثة بمجموع ست نقاط متقدما على بنفيكا بنقطتين.

ولدى بوكا نقطة واحدة ولا يزال يحظى بفرصة للمنافسة على الصعود للدور المقبل إذ يواجه أوكلاند سيتي في الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بينما سيواجه بايرن فريق بنفيكا.

مثّل الفوز عودة لاقت ترحيبا للأندية الأوروبية التي واجهت سلسلة من الهزائم في البطولة إذ منيت فرق بورتو وباريس سان جيرمان وتشيلسي بهزائم مؤخرا.

وفي شوط ثان مثير، أجبر بوكا منافسه الألماني على القتال على كل كرة في مباراة اتسمت بالتوتر والإثارة.

قدم الفريق الألماني بداية قوية وسط أجواء حماسية وظن أنه تقدم عندما سدد أوليس ركلة ركنية سكنت الشباك مباشرة لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أشارت إلى وجود خطأ ضد حارس مرمى بوكا.

ونجح الضغط في الدقيقة 18 عندما استغل هاري كين تشتيتا خاطئا للكرة وأطلق تسديد قوية في الزاوية السفلى بعد تمريرة كونراد لايمر العرضية من الجهة اليمنى مسجلا هدفه الأول في البطولة بعد أن أخفق في التسجيل في فوز فريقه الساحق 10-صفر على أوكلاند سيتي.

بعد دقائق، سدد سيرج جنابري الكرة أمام المرمى لكن كينجسلي كومان أخفق بطريقة ما في التعامل مع الكرة التي كانت ستصبح هدفا سهلا.

لم يكن أمام مانويل نوير الكثير ليفعله في الشوط الأول رغم أنه تصدى بطريقة رائعة لكرتين من كيفن زينون في ظل إصرار بوكا على عدم التراجع.

ضغط الفريق الأرجنتيني بقوة أكبر بعد الاستراحة مبديا صلابة وإصرارا مثاليين في المواجهات الثنائية بين اللاعبين ومثيرا قلق بايرن ميونيخ قليلا بأداء شرس لا هوادة فيه.

وواصل بوكا ضغطه بدافع من الهتافات الصاخبة من جماهيره التي قدِمت من الأرجنتين لمؤازرته مما أجبر دفاع الفريق الألماني على خوض فترات من التوتر.

في الدقيقة 66، تلقى ميرينتيل تمريرة من الجهة اليمنى وحافظ على رباطة جأشه ليتجاوز يوسيب ستانيسيتش قبل أن يطلق تسديدة قوية تجاوزت نوير ليشعل حماس الجماهير ويهز أرجاء الملعب.

أتى هدوء بايرن ميونيخ بثماره في النهاية إذ سجل أوليس هدفا في الزاوية السفلى بعد تمريرة من كين قبل ست دقائق من النهاية.