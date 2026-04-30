إنتر يقترب من التتويج بـ «الكالتشيو».. ونابولي يتمسك بالأمل

يأمل إنتر ميلان في حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لصالحه، حينما يستضيف فريق بارما، يوم الأحد المقبل، في الجولة 35 من المسابقة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق تسع نقاط عن ملاحقه نابولي صاحب المركز الثاني، وتمثل مواجهة بارما، الفريق السابق للروماني كريستيان كيفو مدرب إنتر، فرصة لحسم اللقب في حال تعثر نابولي.

وفي حال خسر نابولي أمام كومو في المباراة المقررة بعد غدٍ السبت، سيكون إنتر ميلان جاهزًا لوضع يده على اللقب، إذ سيؤدي الفوز على بارما إلى توسيع الفارق إلى 12 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

لكن فريق المدرب كيفو لا يرغب في ترك الأمور للصدفة، ويسعى للفوز على بارما وحسم اللقب مباشرة حال تعثر نابولي، أو انتظار الجولة المقبلة التي قد يكفيه خلالها التعادل للتتويج.

وخلال فترات سابقة من الموسم، نجح إنتر في الحفاظ على الصدارة رغم المنافسة القوية من ميلان ونابولي، إلا أن مستوى المنافسين تراجع مؤخرًا، وهو ما انعكس على نتائجهما.

ولن يترك إنتر ميلان أي شيء للصدفة سعيًا للتتويج باللقب الـ21 في تاريخه، بعدما خسر لقب الموسم الماضي أمام نابولي في الجولة الأخيرة، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وودع كأس إيطاليا أمام ميلان في قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، قد لا يمثل بارما تهديدًا كبيرًا لطموحات إنتر، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، وابتعد عن صراع الهبوط وكذلك عن المنافسة على المراكز الأوروبية.

وفي مواجهة أخرى، تقام يوم السبت، قد تكون الإثارة حاضرة بقوة حين يستضيف كومو فريق نابولي، إذ يسعى الأخير للإبقاء على آماله الضئيلة في المنافسة، بينما يطمح كومو للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي كومو خامسًا برصيد 61 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع.

وفي الوقت الذي لم يعد فيه لقب الدوري هدفًا واقعيًا لنابولي، تتركز أولوياته على ضمان التأهل لدوري الأبطال، خاصة مع المنافسة القوية مع ميلان ويوفنتوس.

كما يسعى روما لاستغلال نتيجة مباراة كومو ونابولي، إذ يحتل المركز السادس برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف خلف كومو، وقد يقفز إلى المركز الرابع حال فوزه على فيورنتينا يوم الاثنين.

ويلتقي يوفنتوس مع هيلاس فيرونا المهدد بالهبوط، في مباراة حاسمة لمشوار الفريقين، حيث يسعى يوفنتوس لتعزيز فرصه في التأهل لدوري الأبطال، بينما يتمسك فيرونا بأمل البقاء.

وفي باقي المباريات، يلتقي بيزا مع ليتشي، وأودينيزي مع تورينو، وأتالانتا مع جنوه، وبولونيا مع كالياري، وكريمونيزي مع لاتسيو.