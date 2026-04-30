مشادة بين سيميوني ولاعب أرسنال بسبب شعار أتلتيكو مدريد (فيديو)

امتدت الأجواء المشحونة التي شهدتها مباراة أتلتيكو مدريد وأرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ما بعد اللقاء، حيث وقعت حادثة كادت أن تتطور إلى ما لا يُحمد عقباه، لولا تدخل العقلاء.

وتصاعدت الأمور عقب نهاية المباراة مباشرة، بعدما دخل دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في مشادة مع مدافع أرسنال بن وايت، نتيجة مرور لاعب «الجانرز» بقدميه على شعار نادي أتلتيكو مدريد أثناء توجه اللاعبين إلى غرف الملابس.

ورصدت عدسات الكاميرات، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، الواقعة، التي اعتُبرت بمثابة إهانة مباشرة للنادي وجماهيره.

ولم يتجاهل سيميوني الموقف، إذ اندفع نحو بن وايت غاضبًا، ودخل في مشادة كلامية حادة مع اللاعب الإنجليزي، كادت أن تتطور، قبل أن يتدخل المحيطون في الوقت المناسب لاحتواء الموقف.

وينتظر أن تُحسم مواجهة الإياب، المقررة الأسبوع المقبل على ملعب الإمارات، معقل أرسنال الإنجليزي، هوية الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، حيث سيواجه المتأهل الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.