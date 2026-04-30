ديربي القاهرة.. الزمالك يستهدف تأكيد الصدارة أمام الأهلي

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على غريمه الأهلي الجريح، عندما يتواجه الفريقان في لقاء قمة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم غدًا الجمعة، من أجل تأكيد جدارته بالصدارة والاقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق لقب الدوري.

وسيدخل الأهلي اللقاء أيضًا بحثًا عن تحقيق الانتصار لتضميد جراحه بعد خسارته الكبيرة 3-صفر أمام بيراميدز في الجولة الماضية، وابتعاده عن المنافسة على اللقب.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتقدم بست نقاط على الأهلي ثالث الترتيب.

وطالب معتمد جمال، مدرب الزمالك، لاعبي فريقه بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد من أجل الاستعداد بجدية لمواجهة الأهلي، وشدد خلال محاضرة مع اللاعبين، أمس الأربعاء، على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المقرر أن يغيب عمر جابر، قائد الزمالك، عن الفريق بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة إنبي في الجولة الماضية.

وعلى الجانب الآخر، تسود حالة من الصمت تدريبات الأهلي قبل القمة، ولم يدل الجهاز الفني أو الإداري بأي تصريحات، في ظل حالة الغضب الجماهيري بعد الخسارة من بيراميدز.

وسيدخل الأهلي المباراة في غياب ظهيره الأيمن محمد هاني، الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب عنه قلب الدفاع ياسر إبراهيم، والظهير الأيسر يوسف بلعمري للإصابة.

وسيعود إلى صفوف الأهلي حسين الشحات، وحارس المرمى محمد الشناوي بعد انتهاء إيقافهما، وكريم فؤاد بعد تعافيه من الإصابة.

ويسبق مباراة القمة مباراتان تحملان نفس الأهمية، إذ سيلعب بيراميدز ضد إنبي، وعينه على تحقيق الفوز من أجل مزاحمة الزمالك على الصدارة وانتظار هدية من الأهلي، كما سيلعب سيراميكا كليوباترا ضد المصري البورسعيدي.

ويأمل سيراميكا في تحقيق الفوز مع تعثر الأهلي من أجل التقدم إلى المركز الثالث، الذي يمنح صاحبه بطاقة التأهل إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية.