حارس أتلتيكو: قرار إلغاء ركلة جزاء أرسنال كان صحيحًا

أشاد يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، بقرار حكم مباراة فريقه أمام أرسنال الإنجليزي بإلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بالتعادل 1/1 في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وتقدم أرسنال بهدف فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وأدرك الفريق المدريدي التعادل بركلة جزاء أخرى سددها خوليان ألفاريز في الدقيقة 56.

وتراجع الحكم الهولندي عن احتساب ركلة جزاء أخرى لجيوكيريس في الدقائق الأخيرة، بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وصرح أوبلاك عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: «كانت مباراة حماسية بين فريقين سعى كلاهما للفوز، وقدمنا أداءً جيدًا، لكن التعادل يعني أن الحسم تأجل للقاء الإياب في لندن الأسبوع المقبل».

وبشأن إلغاء ركلة جزاء أرسنال، أضاف الحارس السلوفيني: «إنه قرار مريح في كل الأحوال، وكنت أتمنى أن أتصدى لها، لكن الحكم غير قراره، وأتفق معه في ذلك».

وتابع: «كنت قريبًا من التصدي لركلة الجزاء الأولى، لكن مهاجم أرسنال سددها بأقصى قوة. علينا تجاوز ذلك والتركيز على مباراتنا القادمة في الدوري، ثم مواجهة الإياب في لندن».

ولم يُبدِ حارس أتلتيكو مدريد أي تخوف من مواجهة أرسنال، رغم خسارة فريقه بنتيجة 4/0 على ملعب الإمارات خلال مرحلة الدوري من النسخة الحالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أوبلاك: «لن نفكر في تلك المباراة، لأننا سنخوض مواجهة مختلفة. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة تؤهلنا إلى النهائي».

وختم الحارس المخضرم تصريحاته: «لا ننشغل بالتفكير في التتويج بدوري الأبطال، بل علينا التركيز على مباراة الإياب، لأن أرسنال يريد الفوز باللقب أيضًا، وعلينا تجاوزه أولًا قبل التفكير في أي شيء».

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو/أيار مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونخ الألماني.