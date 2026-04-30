سيميوني يشكك في ركلة جزاء أرسنال.. ويتمسك بالأمل قبل موقعة الإياب في لندن

أبدى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، تفاؤله بعد التعادل 1/1 مع أرسنال الإنجليزي، مساء الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء الذي أقيم في العاصمة الإسبانية: «خوليان ألفاريز سيخضع لفحوصات طبية، وأتمنى أن تكون إصابته طفيفة»، مضيفًا: «أنا متفائل دائمًا»، وذلك ردًا على سؤال عن حظوظ فريقه في لقاء الإياب.

وأشار المدرب الأرجنتيني، عبر صحيفة «آس» الإسبانية، إلى أن جوليانو سيميوني تعرض لكدمة بعد اصطدامه بمدافع أرسنال، متمنيًا ألا تكون الإصابة خطيرة، بينما اشتكى ألكسندر سورلوث من آلام في الساق أثناء الإحماء، ما دفع الجهاز الفني إلى عدم إشراكه لتفادي إرهاقه قبل مباراة الإياب.

وأضاف: «لا أؤمن بالحظ، بل بالاستمرارية. كان الشوط الأول متكافئًا، تفوق أرسنال في الاستحواذ دون خطورة حقيقية، إنه فريق مميز للغاية، بينما تحسن مستوانا في الشوط الثاني لأن البدلاء كانوا أفضل من الأساسيين، وكنا الطرف الأفضل».

وأوضح: «تراجعت شراسة أرسنال، وكنا أكثر تنظيمًا في الشوط الثاني، وتحسنا دفاعيًا، وأهدرنا فرصًا خطيرة عبر أنطوان جريزمان ولوكمان».

وشكك سيميوني في صحة ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق اللندني هدفه الوحيد، قائلًا: «الاحتكاك بين هانكو وجيوكيريس كان طفيفًا، ولا يرتقي لاحتسابه ركلة جزاء في مباراة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا».

ويلتقي الفريقان إيابًا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في المباراة النهائية المقررة يوم 30 مايو/أيار مع الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، وبايرن ميونخ الألماني.