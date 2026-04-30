أرتيتا: القرار حرمنا من الفوز على أتلتيكو

انتقد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، قرار الحكم بإلغاء ركلة الجزاء التي كان قد احتسبها لصالح فريقه في البداية، ما حرم الفريق الإنجليزي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء.

وبعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ألغى الحكم داني ماكيلي ركلة الجزاء التي كان قد احتسبها، عندما بدا أن ديفيد هانكو داس على إيبيريتشي إيزي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وجادل أرتيتا بأن الالتحام بدا واضحًا في اللقطة، وقال إن اضطرار الحكم لمشاهدة الإعادة عدة مرات قبل إلغاء قراره يُعد دليلًا على أنه كان يجب احتساب ركلة الجزاء.

وقال أرتيتا: «ما يغضبني للغاية هو كيف تم إلغاء ركلة الجزاء التي حصل عليها إيبس (إيبيريتشي إيزي). إذا كان عليك مشاهدتها 13 مرة... فهذا هدف يمكن أن يغير مسار الموسم. لا يمكن أن يحدث هذا».

وأضاف أن فريقه تقبل ركلة الجزاء التي احتُسبت لأتلتيكو بعد أن ارتدت الكرة من ساق بن وايت إلى يده، رغم أنها ربما لم تكن لتُحتسب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خوليان ألفاريز هدف التعادل من تلك الركلة في الدقيقة 56.

وقال أرتيتا: «بنفس الطريقة التي علينا بها قبول ركلة الجزاء التي حصل عليها بن وايت، فإن ركلة الجزاء التي حصل عليها إيبس واضحة».

وأكد مدرب أرسنال أنه فخور بكيفية صمود فريقه في الأجواء الصاخبة في مدريد، رغم اعتقاده بأن المهمة كانت ستصبح أسهل في مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل لو تم احتساب ركلة الجزاء.

وأضاف: «كل الخيارات قائمة في لندن».