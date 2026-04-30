جريزمان: حلم النهائي يدفعنا لتجاوز أرسنال

قال أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، إن على فريقه خوض إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنفس الصورة التي قدمها في الشوط الثاني من مواجهة الذهاب، التي انتهت بالتعادل 1-1 في مدريد.

وسجل خوليان ألفاريز ركلة جزاء في الشوط الثاني ليعيد أتلتيكو إلى أجواء المباراة، بعدما تقدم أرسنال في الشوط الأول عن طريق فيكتور جيوكيريس، رغم أن الفريق الإسباني سيطر على مجريات اللقاء إلى حد كبير، لكنه لم يتمكن من فرض إرادته بالكامل.

وحظي أتلتيكو بفرص للتقدم قبل مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، لكنه افتقر إلى دقة اللمسة الأخيرة، ويواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في الفوز على أرسنال في ملعب الإمارات من أجل بلوغ النهائي.

وقال جريزمان للصحفيين: «كان أداؤنا في الشوط الثاني أفضل بكثير من حيث الحماس والضغط. هذه هي الطريقة للبقاء في المنافسة. ستكون مباراة رائعة، سواء لعبت على أرضك أو خارجها، فالإثارة حاضرة دائمًا، وهذا هو جمال كرة القدم».

وأضاف: «تلقينا هدفًا في نهاية الشوط الأول، وهذا مؤلم. أجرينا تعديلين أو ثلاثة تعديلات خططية للضغط بشكل أفضل وتغيير التشكيل، وهذا ما صنع الفارق. كما أن جماهيرنا شجعتنا بقوة».

وأكد جريزمان، الذي أتيحت له فرصة تسجيل هدف الفوز لكنه سدد في العارضة في الدقيقة 63، ضرورة تكرار نفس الأداء في مباراة الإياب.

وقال: «حظيت بثلاث فرص واضحة للتسجيل في أواخر الشوط الثاني، لكنني لم أتمكن من هز الشباك. سأحرز هدفًا في مباراة الإياب بالتأكيد. قمنا جميعًا بعمل رائع، وعلينا أن نلعب كما فعلنا في الشوط الثاني».

وختم: «حلمي الكبير هو الوصول إلى النهائي. لقد استعددت كثيرًا لهذه المباراة، وسأكون جاهزًا للإياب، وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك».