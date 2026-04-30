تحالف آسيوي دولي يعزز بقاء إنفانتينو في رئاسة «فيفا»

أعلن المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه الثابت والمستمر للسويسري جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية قادمة (2027/2031) على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وخلال اجتماعها، أعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي أيضًا عن دعمها بالإجماع لإعادة انتخاب إنفانتينو للولاية القادمة في رئاسة «فيفا»، حيث يأتي هذا التأييد بعد فترة من التعاون الكبير بين الاتحادين الآسيوي والدولي، لا سيما في توسيع المشاركة والاستثمار العالميين في اللعبة الآسيوية.

وترأس سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس «فيفا»، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، أمس الأربعاء، في مدينة فانكوفر الكندية، التي تستضيف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اليوم الخميس.

وصرح الشيخ سلمان للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي: «خلال السنوات العشر الماضية، عمل فيفا، تحت قيادة إنفانتينو، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم معًا بشكل وثيق وبنجاح لتطوير اللعبة في آسيا وعلى مستوى العالم».

وشدد على أن «فيفا في أفضل وضع له على الإطلاق، ونقدم دعمنا المستمر والكامل لإنفانتينو كمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي للفترة 2027–2031، تمامًا كما دعمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكرة القدم الآسيوية دائمًا منذ انتخابه في عام 2016».