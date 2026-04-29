فان دايك: رحيل أليسون سيكون خسارة كبيرة

أعرب فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن رغبته في استمرار زميله حارس المرمى أليسون بيكر مع الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي قادر دائمًا على التعامل مع رحيل أي لاعب من العناصر الأساسية إذا حدث ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه في وقت سابق من هذا العام، فعّل ليفربول بند التمديد لمدة عام واحد في عقد بيكر، الذي كان من المقرر أن ينتهي في الصيف.

ومع ذلك، لم يمنع ذلك استمرار التكهنات التي تربطه بالانتقال إلى يوفنتوس.

وقال فان دايك: «أصغِ إلى ما أقول، سيأتي يوم سترحل فيه أنت، وأنا أيضًا».

وأضاف: «لكن إذا كان هذا سيحدث، وأنا لا أعلم شيئًا عنه، ولا أعتقد أنه هو نفسه يعرف في هذه المرحلة، فسنقوم، كفريق ونادٍ، بالتكيف مع ذلك».

وتابع: «مررنا بكل شيء معًا، أشياء إيجابية وأخرى سلبية للأسف، لذلك سيكون الأمر بالتأكيد ضربة قوية وخسارة كبيرة، لكنني لا أعتقد أنه من الجيد بالنسبة لي أن أفكر مسبقًا فيما قد يحدث أو لا يحدث».

وأكمل: «هو مهم للغاية بالنسبة لي كأحد القادة في الفريق، وأعتقد أنه مهم للغاية في الملعب، لأنه أحد أفضل، بل في رأيي الأفضل، حراس المرمى في العالم».

وأضاف: «هو يحاول العودة في أسرع وقت لمساعدتنا في آخر أربع مباريات، وهذا ما نركز عليه حاليًا».

وتابع: «أيا كان ما سيحدث، فهذا شيء لا ينبغي أن تُسألني عنه. هل سأحب تواجده؟ بالطبع، لا يوجد شك في ذلك».

وأكد: «هناك شائعات، لكن إذا كان هناك أي شيء رسمي أو ملموس فسنكتشفه جميعًا، أما بالنسبة لي فلا أشعر بالقلق أبدًا».

ويعمل أليسون بيكر حاليًا على استعادة كامل جاهزيته البدنية، في محاولة للعودة قبل مواجهة يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد تعرضه لإصابة ثانية في العضلة الخلفية للفخذ خلال منتصف مارس/آذار.

وسيفقد ليفربول بالفعل لاعبين بارزين هما محمد صلاح وأندي روبرتسون.

ومن شأن ذلك أن يترك فان دايك وجو جوميز وكورتيس جونز فقط متبقين من تشكيلة يورجن كلوب التي فازت بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين، مع ارتباط اللاعبين الأخيرين أيضًا بإمكانية الرحيل في الصيف.