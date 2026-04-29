ملحمة التسعة أهداف تمهد لإياب مشتعل بين بايرن وباريس

يسعى بايرن ميونيخ إلى تكرار إنجازه الهجومي اللافت عندما يستضيف حامل اللقب باريس سان جيرمان في مباراة إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعدما حطمت خسارته ذهابًا بنتيجة 5/4 في فرنسا الرقم القياسي لأكثر المباريات تهديفًا في هذا الدور من المسابقة.

وتقدم بايرن في بداية اللقاء، قبل أن يجد نفسه متأخرًا 5/2، ليعود ويقلص الفارق بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل تسعة أهداف.

وقال مدرب بايرن، فينسنت كومباني، عندما سُئل عما ينتظره المشجعون في لقاء الإياب: «المزيد… المزيد».

وأضاف: «نلعب على أرضنا وسيكون هناك 75 ألف متفرج في المدرجات. لا نريد مجرد ضجيج، بل هديرًا حقيقيًا. هذا الملعب لم يخلُ يومًا من اللحظات المميزة مع هذا الفريق».

ويشهد كومباني، في موسمه الثاني مع الفريق البافاري، تحطيم بايرن لعدة أرقام قياسية هجومية، في إطار سعيه لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وكان بايرن، الذي حسم لقب الدوري الألماني، قد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في «البوندسليجا» بإحرازه 113 هدفًا مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 101 هدف، والمسجل في موسم 1971/1972، والذي صمد لأكثر من نصف قرن.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يشهد فيها بايرن ميونيخ تسجيل ثلاثة من لاعبيه – هاري كين، ومايكل أوليس، ولويس دياز – عشرة إسهامات تهديفية أو أكثر لكل منهم، بين أهداف وتمريرات حاسمة، في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كين، قائد منتخب إنجلترا، هدفًا في مواجهة الذهاب، رافعًا رصيده إلى 13 هدفًا في البطولة، كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 33 هدفًا.

وإلى جانب ذلك، يلتقي بايرن مع شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو/أيار.

وقال كومباني: «عندما تستقبل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا، تكون عمليًا خارج المنافسة، لكننا سجلنا أربعة أهداف في باريس».

وأضاف: «نحن قادرون على التسجيل، وقد أثبتنا ذلك، وسنفعل الأمر نفسه على ملعبنا».

وختم بالقول: «ندرك أن مباراة الإياب ستكون على أرضنا وعلينا الفوز بها. نفعل ذلك غالبًا هنا، ومع دعم جماهيرنا، فإن الثقة موجودة بالتأكيد».