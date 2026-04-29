هاري كين: بايرن قادر على قلب النتيجة أمام باريس في ميونخ

يعتقد هاري كين أن الروح القتالية التي أظهرها بايرن ميونخ في المباراة المثيرة التي خسرها بنتيجة 5/4 أمام باريس سان جيرمان ستكون عاملًا حاسمًا في مباراة الإياب من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستقام في ألمانيا الأسبوع المقبل.

وبدا أن الفريق البافاري سيخسر يوم الثلاثاء عندما سجل منافسه الفرنسي هدفين في غضون دقيقتين في بداية الشوط الثاني، ليتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 5/2.

لكن بايرن عاد بقوة بهدفين سجلهما دايو أوباميكانو ولويس دياز في غضون ثلاث دقائق، لتصبح النتيجة 5/4، مما عزز فرصه في قلب النتيجة الأسبوع المقبل في ميونخ.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد أرسنال في قبل النهائي الآخر اليوم الأربعاء.

وقال كين، الذي وضع الضيوف في المقدمة بركلة جزاء في الدقيقة 17: «الأمر سيتوقف على من سيستغل الفرص الأسبوع المقبل».

وأضاف: «كانت هناك الكثير من الفرص اليوم، ومن المحتمل أن يكون الوضع مماثلًا الأسبوع المقبل.

لذا، ونحن نلعب على أرضنا وبدعم الجماهير، نأمل أن يدفعنا ذلك إلى الفوز».

وتابع: «بشكل عام، كانت لدينا مجموعة من الفرص كنا نستطيع فيها حسم المباراة في وقت مبكر أيضًا. لذا، نحن فخورون جدًا بأننا عدنا إلى النتيجة لتصبح 5/4، لأن الخسارة 5/2 خارج أرضنا كانت ستكون موقفًا صعبًا للغاية.

لكننا قاتلنا وعدنا إلى أجواء اللقاء».

وأصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل في ست مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، ورفع رصيده إلى 13 هدفًا في المسابقة هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تُصنَّف هذه المباراة ضمن أبرز مواجهات البطولة، بعدما أصبحت مباراة الذهاب الأعلى تهديفًا في تاريخ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كين: «كانت هناك لحظات كان بإمكاننا أن نكون فيها أكثر دقة في التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة».

وأضاف: «شعرنا أننا نتحسن أكثر فأكثر، خاصة مع تقدم المباراة، بينما بدأ المنافس في الشعور بالتعب. علينا فقط أن نحافظ على نفس القوة، وسنحتاج إلى المزيد من ذلك الأسبوع المقبل».

وقال قائد منتخب إنجلترا: «أعتقد أننا شاهدنا فريقين على أعلى مستوى، خاصة في اللعب الهجومي والانتقالات والسرعة والكثافة في المواجهات الفردية. فريقان من أفضل الفرق يتنافسان وجهًا لوجه».