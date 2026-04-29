ديمبلي يتحدى بايرن: سنحسم التأهل في ميونخ

رفع عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي بعد الفوز المثير لفريقه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 5/4، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ديمبلي بجائزة رجل المباراة بعد تسجيله هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب «حديقة الأمراء»، على أن يتجدد اللقاء إيابًا بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ.

وصرح ديمبلي عبر قناة «كانال بلس» عقب اللقاء: «كانت مواجهة بين فريقين عريقين يهاجمان بشراسة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف الدولي الفرنسي: «نحن سعداء بهذا الفوز، رغم أننا تراجعنا نسبيًا بعد التقدم بنتيجة 5/2 بسبب الافتقار إلى بعض الأمور الفنية».

وختم ديمبلي بالقول: «سنذهب إلى ميونخ من أجل الفوز والتأهل للنهائي، ولن يغير الفريقان أسلوبهما، فكلانا يؤدي بفلسفة هجومية».

ويلتقي الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، حامل لقب الموسم الماضي، مع المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفًا على أتلتيكو مساء اليوم الأربعاء في مدريد، على أن يتجدد اللقاء إيابًا على ملعب «الإمارات» معقل أرسنال في العاصمة لندن يوم الثلاثاء المقبل.