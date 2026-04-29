«المدفعجية» يسعون لخطوة جديدة نحو نهائي دوري الأبطال

سيخوض أرسنال قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي عندما يواجه أتلتيكو مدريد، وبعد خيبة الأمل التي عانى منها الفريق الموسم الماضي، يقول المدرب ميكيل أرتيتا إن فريقه مستعد لاغتنام هذه الفرصة بكل قوته.

وقاد أرتيتا أرسنال العام الماضي إلى أول قبل نهائي له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2009، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان، الذي توج باللقب في النهاية. وهذا العام، يأمل المدرب في قيادة النادي إلى ما سيصبح ثاني نهائي له في أهم مسابقة للأندية الأوروبية.

وشهد أرسنال تقلص صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز إلى ثلاث نقاط تحت ضغط مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون، لكنه استعاد معنوياته بفوزه 1-0 على نيوكاسل يونايتد في مطلع الأسبوع الحالي.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة الذهاب اليوم الأربعاء في مدريد: «كان فوزًا كبيرًا لنا على نيوكاسل.

كان بإمكانك أن تشعر على الفور بالطاقة والثقة التي كانت حاضرة في هذه المباراة. إنه لشرف كبير أن نكون هنا مرة أخرى للعام الثاني على التوالي في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لنمثل نادينا.

يا لها من فرصة. سنغتنمها بكلتا يدينا. سترون فريقًا يريد أن يكون مسيطرًا، ويريد الفوز، ويريد أن يبدأ في حسم المباراة غدًا».

ويواجه أرسنال فريقًا أطاح ببرشلونة في الدور الماضي، لكن فريق أرتيتا هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في المسابقة القارية هذا الموسم.

وقال أرتيتا: «ندرك مدى صعوبة المباراة، لكنني أعتقد أننا أظهرنا في أوروبا، وعلى أي ملعب، ما نحن قادرون عليه».

وأضاف: «كنا متسقين للغاية، وغدًا علينا أن نلعب بهذه الثقة، وبهذه الرغبة، وبهذه الإرادة للقدوم إلى هنا والفوز بالمباراة.

هذا هو ما نشعر به جميعًا، وهذه هي الطاقة التي أشعر بها بين أفراد التشكيلة والنادي بأسره.

هذه هي المرحلة التي نريد أن نكون فيها، وقد كنا الأحق بها من خلال العمل الرائع والشغف والجودة».