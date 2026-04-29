أرتيتا يراهن على شخصية أرسنال في نصف نهائي الأبطال

طالب الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، لاعبي فريقه باختراق دفاعات أتلتيكو مدريد الإسباني وتحقيق فوز حاسم في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي تقام اليوم الأربعاء.

وأصبح أرسنال على بُعد مباراتين فقط من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، في سعيه لكتابة التاريخ، بعد أن فشل الفريق في الفوز بأهم بطولة أوروبية.

وخرج أرسنال من الدور نصف النهائي في الموسم الماضي بعد هزيمة مخيبة للآمال بنتيجة 0/1 أمام باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب على ملعب «الإمارات»، ثم تلتها هزيمة أخرى بنتيجة 1/2 في باريس، ليودع البطولة.

وفي حديثه عن المباراة الحاسمة في العاصمة الإسبانية، قال أرتيتا: «هذه هي المرحلة التي نطمح إليها، وقد استحققناها بجدارة من خلال العمل الجاد والشغف والجودة العالية التي قدمناها خلال الأشهر التسعة الماضية».

وأضاف: «حان الوقت الآن لنثبت أنفسنا ونظهر مدى جدارتنا ورغبتنا في الفوز، ولنجعل ذلك حقيقة. الفرصة سانحة أمامنا، وعلينا اغتنامها».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لقد استعددنا من أجل الفوز في المباراة، لا شك في ذلك. ندرك صعوبة المواجهة، لكنني أعتقد أننا أظهرنا في أوروبا، وعلى أي ملعب، قدراتنا الحقيقية».

وقال: «لقد كنا ثابتين للغاية، وغدًا علينا أن نلعب بهذه الثقة، وبهذه الرغبة، وبهذه الإرادة. علينا أن نأتي إلى هنا من أجل الفوز».

وتأتي زيارة أرسنال إلى مدريد عقب فوز معنوي مهم على نيوكاسل، مكّن الفريق من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من غريمه مانشستر سيتي قبل أربع مباريات فقط من نهاية الموسم.

وتلقى أرتيتا دعمًا كبيرًا، بعدما سافر إيبيريتشي إيزي إلى إسبانيا، رغم خروجه مصابًا في الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل.

أما كاي هافيرتز، الذي لم يتمكن أيضًا من إكمال مباراة السبت الماضي بسبب إصابة في الركبة، فلم يسافر، بينما لا يزال يوريان تيمبر غائبًا عن الملاعب.