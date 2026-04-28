ملعب صغير يقود فريق إنجليزي من التتويج إلى الهبوط



في الوقت الذي كان فيه فريق بورتيشيد تاون يستعد للأمتار الأخيرة في الموسم، ساعياً إلى التتويج والصعود، حيث يحتل المركز الثاني بالمنطقة الإنجليزية الجنوبية، تفاجأ النادي بقرار من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يقضي بهبوط الفريق إلى الدرجة الخامسة في صدمة قوية لطموحات النادي.



القرار لا يعني فقط أن النادي لا يستطيع المنافسة على الصعود إلى الدرجة الأعلى حتى لو توج باللقب نهاية الموسم، بل ويؤكد عدم بقاء الفريق في الدرجة الحالية رغم احتلاله المركز الثاني حتى الآن في المنافسات.



وبرر الاتحاد الإنجليزي القرار بأن ملعب فريق بورتيشيد تاون غير مؤهل لاستقبال مباريات في الدرجات من الأولى حتى الرابع في مستويات الهواة – قبل بداية مستوى التنافس الاحترافي – لذا لا يمكن قبول وجود الفريق في أي من هذه الدرجات.



وأصدر النادي بياناً غاضباً أكد فيه أنه ضحية لنظام وثق به، حيث كشف عن جاهزيته لتركيب مدرجات جديدة، وأن الاتحاد الإنجليزي يعلم أن المدرجات جاهزة للتركيب، ولكن ذلك لم يتم بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة العامة لا دخل للنادي بها.