طباخ رونالدو يكشف سر توهج أسطورة البرتغال بعد الأربعين



مع كل بداية موسم في السنوات الأخيرة ترتفع التوقعات بأنه سيكون الأخير في مسيرة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، يكسر الهمس بل يتحول أحياناً جهراً، أن النجم البرتغالي لا يستطيع أن يكمل هذا الموسم، ويأتي الحديث مرة أخرى مع بداية الموسم الجديد، ورونالدو مستمر، مستمر من عطاء إلى عطاء من تألق إلى آخر من تفوق على نفسه إلى مرحلة جديدة في التفوق، حتى أدهش العالم أجمع وهو يصل متوهجاً إلى سن الأربعين وفي مستوى مقارب لما كان يقدمه في السنوات الأولى والوسطى من مسيرة حافلة عرفت كل أنواع المجد مع الأندية ومع منتخب بلاده.



كيف وصل رونالدو إلى هذا العمر، ولا يزال في قمة العطاء، بالطبع التدرب بجدية والالتزام من أهم الأسباب ولكن هناك سر غريب وعجيب ساهم بقوة في وصول الدون إلى هذا العمر وهو يحافظ على مستواه وفي قمة لياقته.



فقد كشف جورجيو باروني الطباخ الخاص لرونالدو خلال فترة لعبه مع يوفنتوس عن سبب عده جوهرياً في مسيرة الدون البرتغالي وهو ببساطة «الامتناع عن شرب الحليب»، ففي الوقت الذي ينظر إلى الحليب على أنه صديق ورفيق للرياضيين فرض باروني على رونالدو الامتناع عن شرب الحليب، هذا القرار حسب باروني ساعد رونالدو كثيراً على الاستمرار حتى الآن، وأشار باروني في تصريحات إعلامية إلى أن رونالدو بداية لم يكن مقتنعاً بذلك لكنه بعد أن تأكدت من فائدة تركه للحليب التزم تماماً بذلك وكان لهذا القرار تأثيره الإيجابي جداً.



ونفى باروني أن يكون رونالدو معتمداً على نظام غذائي نباتي بل قال إن الدون يعيش على نظام مختلط، يكثر فيه البروتين ولكن ليس شرطاً أن يكون ذلك معتمداً على الحليب فالبروتين موجود بشكل كامل في اللحوم وخاصة القلب والكبد كاشفاً أن رونالدو يحب الكبد بشكل خاص.



وختم باروني: لم أمنعه فقط من الحليب بل حتى البلاي ستيشن نصحته بعدم لعبها لأنها تأخذ من مجهود اللاعب وتقوده إلى السهر والتزم رونالدو تماماً بهذا الأمر.