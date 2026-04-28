صلاح يقترب من إعلان وجهته الجديدة

من المقرر أن يكشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن وجهته المقبلة «خلال أيام قليلة»، بحسب أحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، اليوم الثلاثاء.

وأعلن النجم الدولي المصري رحيله عن ليفربول مؤخرًا، بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق الأحمر، الذي انضم لصفوفه في يونيو/حزيران 2017 قادمًا من روما الإيطالي، ليصبح متاحًا للانتقال مجانًا في نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه.

وصرح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب المصري، بأن قائد «الفراعنة» على وشك الإعلان عن وجهته المقبلة، وذلك بعد أن أكد صلاح رسميًا الشهر الماضي رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي عبر فسخ العقد بالتراضي، رغم أن عقده كان يمتد حتى عام 2027.

وبينما يبقى الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأرجح لصلاح، وفقًا للتقارير المتداولة، فإن وكيل أعماله رامي عباس أبقى الأمر غامضًا، حيث أشار في وقت سابق إلى أن «لا أحد يعلم» أين سيلعب «الفرعون المصري» في الموسم المقبل، ومع ذلك، يؤكد مراد أن إعلانًا رسميًا بات وشيكًا.

ونقل موقع «فور فور تو» عن مراد قوله: «هناك تقارير إخبارية تتحدث عن تلقي صلاح عروضًا من إيطاليا وفرنسا وأندية كبيرة أخرى حول العالم، وهذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية لأي فريق».

وأضاف: «أيا كان الفريق الذي سيختاره صلاح، فإننا سندعمه، ولديه عروض من السعودية أيضًا. أعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة».

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال فوز ليفربول 3/1 على ضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي، ما يهدد بإنهاء موسمه مع الفريق مبكرًا.

وكشف إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، في وقت سابق أن الإصابة قد تتطلب أربعة أسابيع من العلاج، ما يعني غياب صلاح فعليًا عن مباريات ليفربول المتبقية في الدوري، رغم أن النادي لم يؤكد ذلك رسميًا حتى الآن.

ويمثل رحيل صلاح هذا الصيف ضربة قوية لليفربول، حيث تمكن منذ انضمامه من ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، مسجلًا أكثر من 250 هدفًا، ومتوجًا بجميع الألقاب الكبرى الممكنة.