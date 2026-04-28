غموض حول موعد عودة ميليتاو بعد الجراحة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه إيدير ميليتاو لجراحة ناجحة بعد إصابته بتمزق في الوتر القريب للعضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

وذكر الموقع الإلكتروني للنادي أن الجراحة أجراها الدكتور لاسي ليمباينين تحت إشراف الإدارة الطبية للنادي.

ولم يعلن النادي عن موعد عودة اللاعب، واكتفى بالقول إن ميليتاو سيبدأ عملية إعادة التأهيل في الأيام المقبلة.

وكان ميليتاو قد غادر الملعب متأثرًا بإصابته خلال المواجهة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس، التي فاز بها ريال مدريد 2/1 يوم الثلاثاء الماضي.