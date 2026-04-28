«يويفا» يحذر إيطاليا من التدخل السياسي في اتحاد الكرة

يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بشدة تعيين مفوض لإدارة الاتحاد الإيطالي للعبة، الأمر الذي قد يعرض حق إيطاليا في استضافة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2032» للخطر، بل وربما يؤدي إلى استبعاد الأندية الإيطالية من المنافسات القارية، بحسب تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

ويتوقع «يويفا» عدم وجود أي تدخل سياسي في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المقرر إجراؤها في 22 يونيو/حزيران المقبل.

وكانت فضيحة تحكيمية جديدة قد اندلعت في إيطاليا بعد أسابيع قليلة من استقالة رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا، في أعقاب خروج إيطاليا من الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، ما دفع وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي لاقتراح اتخاذ إجراءات استثنائية، مثل تعيين مفوض خارجي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية، فإن مثل هذا السيناريو سيثير قلقًا بالغًا لدى «يويفا»، الذي حذر من أن أي تدخل سياسي في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد يعرض إيطاليا لخطر فقدان حقها في المشاركة في استضافة بطولة أمم أوروبا 2032، بل وربما يؤدي إلى استبعاد الأندية الإيطالية من البطولات الأوروبية.

ويعني تعيين مفوض من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية وضع الاتحاد فعليًا تحت الإدارة، وهو سيناريو يسعى «يويفا» لتجنبه.

ووفقًا للتقرير، فقد ناقش رئيس رابطة الدوري الإيطالي، إيزيو ماريا سيمونيلي، الأمر بالفعل مع السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس «يويفا».

ورغم عدم إصدار «يويفا» بيانًا رسميًا حول هذا الموضوع، فإن موقفه يبدو واضحًا، وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على إيطاليا في حال تعيين مفوض بدلًا من انتخاب رئيس جديد.