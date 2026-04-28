كفاراتسخيليا يغلق باب الرحيل ويتمسك بمشروع سان جيرمان

أكد بدري كفاراتسخيليا، والد النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أن ابنه لا ينوي مغادرة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم هذا الصيف.

ورغم الاهتمام المستمر الذي أبداه أرسنال الإنجليزي، فإن كفاراتسخيليا (25 عامًا) لا يزال ملتزمًا تمامًا بمشروع باريس سان جيرمان، حيث يسعى نادي العاصمة الفرنسية للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

وتشير تقارير إخبارية إلى اهتمام أرسنال الكبير بكفاراتسخيليا، حيث يسعى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب الفريق، لتعزيز خياراته الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن إدارة أرسنال تدرس التعاقد مع اللاعب، الذي رسخ مكانته كواحد من أخطر الأجنحة في كرة القدم الأوروبية منذ انتقاله إلى سان جيرمان قادمًا من نابولي الإيطالي مقابل 80 مليون يورو في يناير/كانون الثاني 2025.

ومع ذلك، يواجه أرسنال معركة شرسة لضم كفاراتسخيليا، إذ يعتبر سان جيرمان قائد المنتخب الجورجي لاعبًا لا يمكن المساس به بعد 18 شهرًا من التألق المستمر في باريس، ومع حرص بطل أوروبا الحالي على الحفاظ على قوام فريقه الأساسي، تبدو عملية الانتقال إلى ملعب «الإمارات» أكثر تعقيدًا.

ونقل الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع «إكس»، تصريحات بدري، والد كفاراتسخيليا، الذي نفى شائعات رحيل ابنه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد والد نجم سان جيرمان أن ابنه راضٍ تمامًا عن حياته في الدوري الفرنسي، ولا يرغب في الرحيل طالما أن فريقه يواصل المنافسة على أعلى الألقاب.

وصرح بدري: «رحيل خفيتشا عن باريس سان جيرمان؟ إنه لا يفكر في ذلك. إنه سعيد في باريس، حيث يحظى بتقدير واحترام كبيرين من النادي. لماذا يفكر في الانتقال إلى مكان آخر وهو يحرز الألقاب مع الفريق ويُعد أحد أهم لاعبي باريس سان جيرمان؟».

وأضاف: «إذا لم يعد سان جيرمان يرغب في مواصلة التعاون، فسوف ندرس الخيارات المتاحة أمامنا، ولكن هذا الأمر غير مطروح للنقاش حاليًا».

وأثبت كفاراتسخيليا جدارته بالصفقة الباهظة منذ وصوله إلى فرنسا، حيث حجز مكانه سريعًا في التشكيلة الأساسية رغم المنافسة الشديدة على مركزه.

وخلال 74 مباراة مع بطل الدوري الفرنسي، سجل كفاراتسخيليا 24 هدفًا وصنع 17 هدفًا لزملائه، من بينها هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، عندما سحق باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة.