هالاند يراهن على مشروع سيتي ويرفض العروض الإسبانية

وجّه إيرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، ضربة قوية لآمال العملاقين الإسبانيين ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد معه.

وشدد هالاند (25 عامًا) على التزامه الكامل مع مانشستر سيتي، نافيًا الشائعات المتكررة حول انتقاله إلى الدوري الإسباني، حيث أوضح النجم المرتبط بعقد تاريخي يمتد لعشر سنوات في ملعب «الاتحاد» أنه «سعيد للغاية» في بيئته الحالية.

وحسم هالاند الجدل الدائر حول رحيله المحتمل عن مانشستر سيتي، حيث كان اللاعب، الذي يُعد على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في العالم حاليًا، هدفًا دائمًا للصحافة الإسبانية، التي أشارت تقاريرها إلى أن ريال مدريد أو برشلونة قد يسعيان لضمه في الفترة المقبلة.

وبعد توقيعه عقدًا تاريخيًا مع مانشستر سيتي لمدة 10 سنوات في يناير/كانون الثاني 2025، أكد هالاند أنه يرى مستقبله طويل الأمد مع الفريق السماوي، معربًا عن رغبته في مواصلة مسيرته مع النادي الإنجليزي، لينهي بذلك أي آمال فورية كانت لدى الناديين الإسبانيين في التعاقد معه.

وفي حديثه مع شبكة «إي أس بي إن»، اليوم الثلاثاء، كان هالاند صريحًا بشأن حالته الذهنية الحالية وعدم رغبته في خوض تحدٍ جديد في مكان آخر، مؤكدًا أن المشروع الذي يُبنى في ملعب «الاتحاد» يمثل البيئة المثالية لتطوره الشخصي والمهني.

وقال هالاند: «أنا سعيد للغاية وأتطلع إلى المستقبل، لأنني أعتقد أنها أوقات مثيرة لمانشستر سيتي كنادٍ ولي كلاعب أيضًا. أتطلع لمواصلة مسيرتي مع فريقي الحالي».

كما وجّه النجم النرويجي الدولي تحذيرًا لبقية فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن فترة التحول التي يمر بها سيتي تقترب من نهايتها.

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، ضم المدير الفني لسيتي، جوسيب جوارديولا، عددًا من المواهب الجديدة، من بينهم جيانلويجي دوناروما، ومارك جيهي، وريان شرقي، ويعتقد هالاند أنه مع تأقلم هؤلاء اللاعبين مع متطلبات الكرة الإنجليزية ونظام المدرب الإسباني، سيصبح الفريق قوة لا يُستهان بها.

وأضاف هالاند: «لقد شهدنا تغييرات كثيرة خلال العامين الماضيين، أو بالأحرى خلال العام الماضي. هناك العديد من اللاعبين الذين قضوا هنا فترة طويلة، لذا يحتاج اللاعبون الجدد إلى بعض الوقت للتأقلم».

واختتم تصريحاته قائلًا: «ليس من السهل على أي شخص الانتقال إلى دوري جديد أو بلد جديد. يحتاج الأمر إلى وقت للتكيف. أعتقد أنها أوقات مثيرة، وأتطلع بشوق لأن أكون جزءًا منها».

ويتطلع مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم، حيث أحرز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما بلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يواجه تشيلسي الشهر المقبل، علمًا بأنه يتواجد حاليًا في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، مع امتلاك فريق جوارديولا مباراة مؤجلة.