إصابة هافرتز تربك حسابات أرسنال قبل مواجهة أتلتيكو

تلقى أرسنال الإنجليزي ضربة موجعة بإصابة نجمه الألماني كاي هافرتز خلال فوز الفريق الصعب 1/0 على نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وأصبحت مشاركة هافرتز في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا موضع شك كبير، حيث من المتوقع أن يغيب عن لقاء الذهاب أمام أتلتيكو مدريد الإسباني غدًا الأربعاء، وفقًا لتقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة «ذا أثليتيك» أن هافرتز سيغيب عن الفريق اللندني في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال على ملعب «ميتروبوليتانو» عقب إصابته القوية.

وبينما خففت الفحوصات الأولية من المخاوف بشأن غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، فإن ضيق الوقت قبل المواجهة الأوروبية الحاسمة يعني أن غياب هافرتز (26 عامًا) عن مباراة الذهاب شبه مؤكد، تاركًا فراغًا كبيرًا في خط الهجوم، بينما يستعد الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني.

ورغم ذلك، لا يزال أرسنال متفائلًا بإمكانية أن يلعب هافرتز دورًا في الأسابيع الأخيرة من سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستكون مشاركته في المراحل الحاسمة من الموسم أمرًا بالغ الأهمية، في ظل سعي الفريق للتتويج بلقب المسابقة العريقة، وسط صراع ساخن مع مانشستر سيتي.