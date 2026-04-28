مانشستر يونايتد يقترب من الأبطال وكاريك يحدد الهدف التالي

يتطلع مانشستر يونايتد للفوز على مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول في المرحلة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من أجل حسم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى نقطتين فقط خلال مبارياته الأربع المتبقية في الدوري الإنجليزي، لضمان التواجد ضمن المراكز الخمس الأولى بترتيب المسابقة المؤهلة للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة الأوروبية، دون النظر إلى نتائج باقي الأندية الأخرى في البطولة المحلية.

وتم منح مركز إضافي للدوري الإنجليزي بفضل الأداء العام للأندية الإنجليزية في البطولات القارية خلال الموسم الحالي.

وعزز مانشستر يونايتد آماله في المشاركة بدوري الأبطال، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه برينتفورد، أمس الاثنين، في المرحلة الـ34 للدوري الإنجليزي، لكن مايكل كاريك، المدير الفني للفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر»، شدد على أن المهمة لن تنتهي عند هذا الحد حتى مع تحقيق الهدف، إذ لا تزال هناك لقاءات أخرى قبل نهاية الموسم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، متفوقًا بفارق 11 نقطة على برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز السادس.

وتحدث كاريك لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية عن تواجد فريقه ضمن المراكز الخمس الأولى قائلًا: «أعني أن هذا جزء من المهمة، لكنه ليس كل شيء».

وشدد المدرب الإنجليزي: «التأهل لدوري أبطال أوروبا مهم للغاية بالطبع. في مرحلة ما، بدا الأمر بعيد المنال، بصراحة، لكن الآن يبدو أننا في وضع جيد للغاية. يُحسب للاعبين هذا الإنجاز، لكننا بالتأكيد لا نكتفي بهذا. نريد أكثر من ذلك بكثير. نريد إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن في الدوري».