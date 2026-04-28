انتفاضة يونايتد تقربه من دوري الأبطال وماغواير يثني على كاريك

أشاد هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد، بالمدرب مايكل كاريك، بعد التحول في مسيرة النادي عقب الفوز 2-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهو ما جعل الفريق على وشك العودة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الخامس عشر في الموسم الماضي.

وكان مانشستر يونايتد قد أقال المدرب السابق روبن أموريم في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فترة مضطربة استمرت 14 شهرًا على رأس الفريق، شهدت صعوبات للاعبي يونايتد في التكيف مع خططه، وأشاد ماغواير بكاريك، الذي تولى المسؤولية خلفًا لأموريم، لاستعادته ثقة الفريق وإعادته إلى طريق الانتصارات.

وقال ماغواير لشبكة «سكاي سبورتس»، بعد أن صنع الهدف الأول لـكاسيميرو في مباراة برنتفورد: «خضنا مباراتين صعبتين عندما تولى مايكل مهامه لأول مرة، وأعتقد أن الجميع كان ينظر إليهما قائلًا: يا إلهي، إذ كانتا أمام أرسنال ومانشستر سيتي، لكننا تمكنا من حصد النقاط الست».

وأضاف: «آمن الجميع بذلك، وتكاتفنا معًا. لدينا الثقة، ونعلم أننا قادرون على تسجيل الأهداف من أي مكان».

وبدا مانشستر يونايتد، صاحب المركز الثالث، مرتاحًا وهو يحقق فوزًا رفع رصيده إلى 61 نقطة في الترتيب، بفارق 11 نقطة عن برايتون آند هوف ألبيون صاحب المركز السادس، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم، وتأهل خمسة فرق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفاز مانشستر يونايتد بتسع مباريات من أصل 13 تحت قيادة كاريك، مما مهد الطريق للعودة إلى أكبر مسابقة للأندية في أوروبا.

وقال ماغواير: «النتائج تتحدث عن نفسها، منذ تولي المدرب لمهامه وتغيير التشكيلة، بدأنا نحقق النتائج».

وأضاف: «أعتقد أن المباريات السابقة، عندما كان روبن هنا، كانت متكافئة، لكننا كنا ننهيها دائمًا بالخسارة».

وتابع: «الآن يبدو أن الوضع تغير رأسًا على عقب، حيث أصبحنا أفضل بكثير دفاعيًا وهجوميًا. ندافع عن منطقة الجزاء لدينا بشكل أفضل، كما ننجح في أن نتسم بالدقة في منطقة جزاء المنافس».