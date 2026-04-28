هزيمة القمة تُنهي مشوار تيديسكو مع فناربخشه

أعلن نادي فناربخشه، إقالة مدربه دومينيكو تيديسكو، وذلك عقب خسارته 3-0 أمام غريمه غلطة سراي في مطلع الأسبوع الحالي، وهي النتيجة التي قضت عمليًا على آماله في الفوز بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وكان تيديسكو قد تم تعيينه في سبتمبر/أيلول بموجب عقد يمتد لعامين، ليحل محل جوزيه مورينيو، الذي غادر في أغسطس/آب بعد خروج فناربخشه من مرحلة التصفيات بدوري أبطال أوروبا عقب خسارته أمام بنفيكا، قبل أن يتولى تدريب الفريق البرتغالي بعد ذلك بأسابيع.

وخسر فناربخشه مباراتين فقط في الدوري هذا الموسم، لكن الهزيمة في قمة الأحد الماضي تركته متأخرًا بسبع نقاط عن غلطة سراي مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وكان فريق المدرب تيديسكو قد توج بكأس السوبر التركية في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تغلبه على غلطة سراي، لكنه خرج من الدوري الأوروبي عقب خسارته أمام نوتنجهام فورست في الملحق المؤهل لدور الـ16.

كما استغنى فناربخشه، الذي لم يفز بلقب الدوري منذ عام 2014، عن مديره الرياضي ديفين أوزيك ومنسق عمليات كرة القدم بيركه تشلبي، وسيتولى مساعد المدرب زكي مراد جولي المسؤولية حتى نهاية الموسم.