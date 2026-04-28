مدرب بيراميدز: الفوز على الأهلي خطوة مهمة في مشوار الدوري

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أهمية الفوز الذي حققه الفريق بنتيجة 3-0 على الأهلي، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج بالدوري المصري لكرة القدم.

وقال يورشيتش، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه عقب المباراة، إن الانتصار جاء أمام منافس قوي بحجم الأهلي، وهو ما يمنحه قيمة كبيرة في مشوار الفريق ببطولة الدوري.

وأضاف أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية من سلسلة إصابات مؤثرة، تنوعت بين إصابات الرباط الصليبي وخلع الكتف وكسر الأنف، وهو ما جعل الفوز أكثر أهمية، موجهًا الشكر للاعبين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال المباراة.

وأوضح أن المواجهات الكبرى تُحسم دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، مستشهدًا بمباراة الزمالك، التي أكد أنها كانت مثالًا واضحًا على ذلك، حيث لعبت الجزئيات الدقيقة دورًا حاسمًا في نتيجتها.

وفي سياق المقارنة بين الأهلي والزمالك، أوضح أن الفارق في الوقت الحالي يكمن في الروح، مشيرًا إلى أن الأهلي يمتلك جودة فنية أعلى على مستوى اللاعبين، بينما يتميز الزمالك بروح مختلفة داخل الملعب.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يشغل نفسه حاليًا بحسابات حسم لقب الدوري المصري، موضحًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كل مواجهة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في مجموعة التتويج برصيد 47 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر.