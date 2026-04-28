مدرب الأهلي يرفض الرحيل بعد ثلاثية بيراميدز

رفض الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، تقديم استقالته عقب الخسارة أمام بيراميدز 0-3، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج للدوري المصري لكرة القدم.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه يدرك حجم الصعوبات التي تحيط به، لكنه لم يتمكن من تطبيق أفكاره حتى الآن.

وأضاف: «أقدم اعتذاري لجماهير الأهلي على الخسارة، وقبلها وداع دوري أبطال أفريقيا، ولكني لن أستقيل، وسأستمر في قيادة الفريق، وهدفي تطوير الأداء، إلا إذا رغبت الإدارة في اتخاذ قرار آخر».

وأوضح أن اللاعبين سيتأثرون دون شك في مواجهة الزمالك المقررة لها الجمعة المقبلة بالدوري المصري، بعد الخسارة في مباراة الأمس.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعة التتويج برصيد 44 نقطة، بفارق ست نقاط خلف الزمالك متصدر المجموعة، وبفارق ثلاث نقاط خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني.