أندرادا يعتذر بعد واقعة اللكم في ديربي أراغون

قدم الأرجنتيني إستيبان أندرادا، حارس مرمى ريال سرقسطة، اعتذاره عما بدر منه تجاه خورخي بوليدو قائد فريق هويسكا، مؤكداً استعداده لتحمل عواقب اعتدائه باللكم على وجه خصمه خلال ديربي «أراغون» المشحون.

وفقد الحارس المخضرم أعصابه في الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة الفريقين المتعثرين في دوري الدرجة الثانية الإسباني، أمس الأحد، في مشهد مؤسف أثار صدمة واسعة.

وبدأت الواقعة حين كان أندرادا يتحدث مع الحكم بشأن مراجعة تقنية الفيديو، حيث اقترب منه بوليدو، فدفعه الحارس الأرجنتيني أرضاً، ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من الملعب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فقد أندرادا السيطرة على أعصابه تماماً، وركض خلف بوليدو موجهاً له لكمة قوية في وجهه، ما تسبب في اندلاع مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، أسفرت عن حالتي طرد إضافيتين وتدخل رجال الشرطة لفض الاشتباك.

وعقب المباراة، أعرب الحارس البالغ من العمر 35 عاماً عن ندمه الشديد قائلاً: «أشعر بأسف كبير لما حدث، لقد فقدت أعصابي تماماً، وأعتذر لبوليدو، ومستعد لقبول أي عقوبة».

ومن المتوقع أن يواجه أندرادا، الذي سبق له خوض 4 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، إيقافاً طويلاً من قبل رابطة الدوري، بالإضافة إلى إجراءات تأديبية صارمة من ناديه.

من جانبه، أصدر نادي ريال سرقسطة بياناً رسمياً أدان فيه الحادثة بشدة، معتبراً أن ما حدث لا يمكن التسامح معه، حيث غطت الواقعة على أهمية الديربي الإقليمي بصورة غير مقبولة.

يُذكر أن أندرادا انضم إلى سرقسطة الصيف الماضي على سبيل الإعارة من نادي مونتيري المكسيكي، الذي مثله في نسخة كأس العالم للأندية العام الماضي.