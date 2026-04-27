«ساق حديدية» تقود موسيالا نحو تحدي باريس سان جيرمان

لم يعد جمال موسيالا يطيق رؤية تلك اللحظة التي تجمدت فيها الدماء في عروق مشجعي بايرن ميونخ قبل 297 يوماً؛ فصور ساقه اليسرى وهي تلتوي تحت وطأة اصطدام عنيف في أتلانتا ليست سوى ذكرى مؤلمة قرر النجم الشاب محوها من ذاكرته تماماً، وهو يخطو على عشب ملعب «بارك دي برانس».

المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليست مجرد مباراة تكتيكية، بل تمثل الاختبار الذهني الأكبر لموهبة قررت استعادة بريقها من النقطة التي شهدت انكسارها.

وتعود فصول القصة إلى الخامس من يوليو/تموز 2025، حينما تحولت مباراة دور الثمانية لكأس العالم للأندية إلى مأساة رياضية، إثر تصادم موسيالا مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الحارس السابق لسان جيرمان، ما أسفر عن كسر في شظية الساق وتمزق حاد في أربطة الكاحل، استوجب نقله فوراً إلى ألمانيا للخضوع لجراحة عاجلة.

تلك الصرخات التي دوّت في ملعب أتلانتا، والوجوم الذي خيم على وجوه اللاعبين، بدت وكأنها تهدد مسيرة أحد ألمع مواهب القارة الأوروبية، لكن رحلة التأهيل الشاقة التي امتدت لعشرة أشهر أثبتت أن «الجوهرة» الألمانية تمتلك صلابة تتجاوز حدود المهارة الفنية.

اليوم، يواجه موسيالا، البالغ من العمر 23 عاماً، خصمه الباريسي بوجه جديد وبدن أقوى، مؤكداً أنه توقف تماماً عن متابعة أي مواد إعلامية تستعرض إصابته السابقة، بقوله: «لن أنظر إلى تلك الصور مرة أخرى بالتأكيد».

ويدخل موسيالا اللقاء مدفوعاً بظهور لافت في مباراة ماينز الأخيرة، حيث سجل وصنع بلمساته الساحرة، ما دفع مدربه فينسنت كومباني للإشادة بعودة «الضحكة والحرية» إلى أداء اللاعب، معتبراً أن استعادة هذه الروح الهجومية هي المؤشر الحقيقي على اكتمال التعافي النفسي والبدني.

ومع غياب دوناروما عن العرين الباريسي وانتقاله إلى مانشستر سيتي، تبدو الساحة مهيأة لموسيالا لفرض إيقاعه الخاص في وقت حرج من الموسم، حيث يطارد بايرن حلم «الثلاثية»، وتزداد الحاجة إلى خدماته، خاصة بعد إصابة سيرج جنابري.

ورغم تعقيدات العودة من إصابات الملاعب طويلة الأمد، يبدو موسيالا متحرراً من قيود الخوف، مشدداً على أن ثقته في ثبات قدمه تزداد مع كل دقيقة لعب، ليكون المحرك الأساسي لطموحات العملاق البافاري في بلوغ النهائي القاري، قبل شد الرحال للمشاركة في كأس العالم 2026 على الأراضي الأمريكية، التي شهدت يوماً ما أصعب لحظات مسيرته.