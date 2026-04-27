إدارة بايرن تحسم موقفها: كين مستمر وأوليسيه خط أحمر

أكد كارل هاينز رومينيجه، عضو المجلس الاستشاري لنادي بايرن ميونخ، أن النادي البافاري سيبدأ محادثات تجديد عقد المهاجم الإنجليزي هاري كين بعد نهاية الموسم الجاري، مشدداً في الوقت ذاته على أن الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه ليس للبيع.

وقال رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق للنادي، لبوابة «تي أونلاين» عشية مباراة ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إن الهدف الواضح لبايرن هو «تجديد عقد هاري كين».

وانضم قائد المنتخب الإنجليزي إلى بايرن في عام 2023 قادماً من توتنهام هوتسبير في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، وسجل منذ ذلك الحين 138 هدفاً في 141 مباراة، علماً بأن عقده الحالي ينتهي في 2027.

وقال رومينيجه: «إن جلب هاري كين إلى ميونخ كان تحولاً مهماً في تاريخ النادي».

وأضاف: «من المعروف أنه كان يمتلك شرطاً جزائياً، لكنه لم يفعّله، وأعطى إشارة واضحة بأنه سيبقى بالتأكيد في ميونخ. وكما هو متفق عليه، سيعقد المسؤولون محادثات معه بعد نهاية الموسم».

وأشار رومينيجه إلى أن كين شهد تحولاً تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني من مجرد هداف إلى «مهاجم صانع للعب» يتراجع أيضاً إلى خط الوسط، وهو ما وصفه بأنه أمر «مهم للغاية» لطريقة لعب بايرن.

وعلى صعيد آخر، أكد رومينيجه أهمية أوليسيه، الذي انضم للفريق عام 2024 قادماً من كريستال بالاس، مسجلاً 39 هدفاً مع تقديم 45 تمريرة حاسمة. ورغم اهتمام أندية أوروبية كبرى بضمه، شدد رومينيجه على أن اللاعب «الرائع» ليس للبيع، موضحاً أن إدارة بايرن قررت منذ سنوات «عدم بيع أي لاعب سنفتقده لأسباب رياضية».

واختتم رومينيجه حديثه قائلاً: «هذه القاعدة غير المكتوبة لا تزال سارية حتى اليوم. بالنسبة للاعب مثل أوليسيه، لا يوجد سعر قد يجعلنا نتردد أو نتراجع عن قرارنا».