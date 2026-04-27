إصابة قوية تُنهي موسم سيمونز وتحرمه من كأس العالم

قال تشافي سيمونز، لاعب وسط توتنهام هوتسبير والمنتخب الهولندي، أمس الأحد، إن موسمه «انتهى فجأة» بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن كأس العالم لكرة القدم.

وأصيب سيمونز يوم السبت الماضي خلال فوز توتنهام 1-0 على ولفرهامبتون واندرارز، وغادر الملعب على محفة في الدقيقة 63.

وأشارت تقارير أولية إلى إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وقال اللاعب (23 عاماً) عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»: «يقولون إن الحياة قد تكون قاسية، واليوم أشعر بذلك. انتهى موسمي بشكل مفاجئ، وأحاول فقط استيعاب الأمر. بصراحة، قلبي محطم، كل ما أردت فعله هو القتال من أجل فريقي، والآن لم أعد قادراً على القيام بذلك، ومعها حلم كأس العالم. تمثيل بلدي هذا الصيف… انتهى تماماً».

وكان من المتوقع أن يكون سيمونز عنصراً بارزاً في تشكيلة منتخب هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان، فيما كانت ستصبح مشاركته الثانية في كأس العالم بعد ظهوره الأول في 2022.

وخاض اللاعب 34 مباراة دولية، كان آخرها في المباريات الودية الشهر الماضي.

وتمثل هذه الإصابة أيضاً ضربة موجعة لتوتنهام خلال موسم صعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقبع فريق شمال لندن في المركز 18 برصيد 34 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.