بالميراس يواصل السيطرة على قمة الدوري البرازيلي بحضور كلوب

عزز بالميراس صدارته للدوري البرازيلي لكرة القدم، بفوزه على ريد بول براجانتينو 1-0 فجر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب «إستاديو سيسيرو دي سوزا ماركيس»، حضورًا لافتًا للمدير الفني السابق لناديي ليفربول وبوروسيا دورتموند، يورجن كلوب، الذي يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة ريد بول، حيث تواجد لمتابعة عمل المدرب فاجنر مانشيني وتحليل أداء الفريق.

وبهذا الانتصار، حافظ بالميراس على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الحادية عشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ورفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، بفارق ست نقاط عن فلامنجو وفلومينينسي.

وبدأ براجانتينو المباراة بضغط هجومي قوي، وكاد لوكاس باربوسا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن الحارس كارلوس ميجيل تصدى للكرة بنجاح.

ورغم سيطرة براجانتينو، أظهر بالميراس فاعلية هجومية أكبر، حيث أرسل أندرياس بيريرا كرة طويلة متقنة وصلت إلى سوسا، الذي مررها بدوره إلى فلاكو لوبيز، ليسكنها الأخير في الشباك من لمسة واحدة في الدقيقة 21، منهياً فترة صيامه عن التهديف في الدوري.

ويستعد براجانتينو لمواجهة شابيكوينسي يوم الأحد المقبل، وقبل ذلك سيستضيف ريفر بليت يوم الخميس في بطولة «سود أمريكانا». أما بالميراس، فسيواجه سانتوس يوم السبت المقبل على ملعب «أليانز»، بعد خوض مباراة «كوبا ليبرتادوريس» ضد سيرو بورتينيو يوم الأربعاء المقبل.

واكتسح فلامنجو مضيفه أتلتيكو مينيرو 4-0، لينهي سلسلة اللاهزيمة لأصحاب الأرض على ملعبهم، ويواصل انتصاراته المتتالية.

وافتتح بيدرو التسجيل في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من جيورجيان دي أراسكايتا، ثم أضاف جونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل أن يسجل دي أراسكايتا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد بيدرو ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 84، مختتمًا الرباعية ومنح فريقه الفوز السابع على التوالي.

وتغلب فلومينينسي على تشابيكوينسي 2-1 على ملعب «ماراكانا»، بعدما سجل جيفرسون سافارينو هدف التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل الضيوف، ويخطف جون كينيدي هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، فاز أتلتيكو باراناينسي على ضيفه فيتوريا 3-1.