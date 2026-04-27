فوز ثمين يضع فياريال على أعتاب دوري الأبطال

ضمن فياريال مقعده في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل «إكلينيكيًا»، بعد فوزه الثمين على ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدف مبكر سجله جيرارد مورينو من ركلة جزاء بعد مرور دقيقتين من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب «لا سيراميكا».

وأضاف الإيفواري نيكولا بيبي الهدف الثاني لفريق «الغواصات الصفراء» في الدقيقة 29، ليواصل توهجه مؤخرًا بتسجيله خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات.

وفي الشوط الثاني، قلّص الضيوف الفارق بهدف سجله بورخا إيجليسياس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده إلى 65 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث، ويصبح بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من آخر خمس مباريات لضمان التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والمرة السادسة في تاريخه، وذلك قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

أما سيلتا فيجو، فتلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، متخلفًا بفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز السادس.

وسيلعب فياريال في الجولة المقبلة على ملعبه أمام ليفانتي يوم السبت المقبل، بينما يستقبل سيلتا فيجو نظيره إلتشي يوم الأحد.