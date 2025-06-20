بوتافوغو يُلحق بسان جيرمان هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية

نجح بوتافوغو في الفوز 1-صفر على باريس سان جيرمان بهدف إيجور جيسوس ليُلحق ببطل دوري أبطال أوروبا هزيمة مفاجئة في كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم اليوم الجمعة.

ورفع الفريق البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة الثانية متقدما بفارق ثلاث نقاط على سان جيرمان وأتلتيكو مدريد.

وفرض فريق المدرب لويس إنريكي سيطرته منذ البداية وكاد خيفتشا كفاراتسخيليا أن يمنح سان جيرمان التقدم مبكرا بتسديدة مرت بجوار القائم.

وعلى عكس سير اللعب، نجح جيسوس في تسجيل هدف الفوز من تسديدة أبدلت اتجاهها بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 36.

وأنقذ جون فيكتور حارس بوتافوغو فرصة خطيرة من جونسالو راموس بعد ضربة رأس متقنة من المهاجم البرتغالي بعد نهاية الاستراحة.

ولم يحتسب هدف برادلي باركولا لاعب سان جيرمان لوجود التسلل في بداية الهجمة قبل 11 دقيقة من النهاية، ليفوز بوتافوغو في مباراة بدت وكأنها نسخة قديمة من نهائي كأس الإنتركونتنينتال التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال ريناتو بايفا مدرب بوتافوغو إن فريقه تفوق على باريس سان جيرمان بنفس سلاحه.

وأضاف "نحن فريق رائع. نلعب بقلب رجل واحد. الكل يدافع والكل يهاجم وهو نفس سلاح باريس سان جيرمان. لهذا السبب يفوزون بألقاب".

وتابع "سان جيرمان فريق رائع. قلت هذا مرارا. سان جيرمان قدوة للجميع في كرة القدم هذه الأيام. قلت للاعبي فريقي، كونوا فريقا واحدا، استمتعوا باللعب معا، وهاجموا معا، ودافعوا معا، وقد فعلوا ذلك".

ولم تخسر الفرق البرازيلية الأربعة المشاركة في البطولة التي تضم 32 ناديا حتى الآن، وقال بايفا إن ذلك يظهر قوة اللعبة في عملاق أمريكا الجنوبية.

وقال "أعتقد أن الأمر يتعلق بجودة اللاعبين البرازيليين وجودة ما يفعله الناس في البرازيل خاصة فيما يتعلق بالمدربين.

"ستحافظ البرازيل دائما على مكانتها في كرة القدم العالمية".