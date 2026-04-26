فان دايك يدعم إيزاك بعد هدفه في فوز ليفربول على كريستال بالاس

يثق فيرجيل فان دايك قائد ليفربول أن زميله ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق سيترك بصمة أكبر في الموسم المقبل رغم انتظار اللاعب السويدي حتى أواخر أبريل ليسجل هدفه الأول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل اللاعب الدولي السويدي هدف ليفربول الأول ليسهم في فوز فريقه على كريستال بالاس بنتيجة 3 / 1، في المراحل الأخيرة من موسم عانى خلاله من إصابات عديدة.



وقال فان دايك: إيزاك سجل هدفاً رائعاً، إنه هدف مهم له ولأي مهاجم. وأضاف المدافع الهولندي: لقد مر إيزاك بموسم صعب للغاية، هو يدرك تفاصيله أكثر من أي شخص آخر، لكنه تعرض لإصابات قوية في توقيت سيئ للغاية.



واصل قائد ليفربول: المهاجم بإمكانه ألا يلمس الكرة أو يقدم أداء متواضعاً لمدة 85 دقيقة، ولكن بمجرد تسجيله هدفاً، يكون ذلك كافياً له. وأوضح: المدافعون بإمكانهم تقديم مستوى مميز طوال 85 دقيقة، ولكن بمجرد ارتكابهم خطأ واحداً أو هفوة، يتم تصنيفهم أنهم مدافعون متواضعون».



واختتم فيرجيل فان دايك بالقول: كلنا ندرك مدى تميز إيزاك، إنه يحتاج فقط للمشاركة في عدد أكبر من المباريات من أجل اكتساب الثقة وتسجيل الأهداف، فهو الحافز الأهم له، وأنا أثق كثيراً به.