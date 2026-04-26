ماينز يمنح بايرن الثقة قبل مواجهة سان جيرمان بدوري الأبطال

يحط فريق بايرن ميونخ الألماني الرحال إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهو منتشياً بفوزه المثير 4 / 3 على مضيفه ماينز، أمس السبت، ببطولة الدوري الألماني «بوندسليجا»، فيما يقترب جمال موسيالا، نجم الفريق، من استعادة أفضل مستوياته.



وسجل موسيالا، نجم المنتخب الألماني، هدف الفوز لبايرن في المباراة، التي شهدت تسجيل نيكولاس جاكسون ومايكل أوليسيه وهاري كين، باقي أهداف الفريق في اللقاء، ليقلب النادي البافاري تأخره صفر / 3 أمام منافسه في الشوط الأول، إلى انتصار مذهل.



وكان بايرن حسم لقب الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي قبل أسبوع، لكنه أظهر روحاً ومعنويات عالية في اللحظات الحاسمة، كما فعل في مناسبات سابقة هذا الموسم.